Roma | Municipi III e VIII al voto | test per Giunta Raggi e M5S

Lazio - si vota in due Municipi Romani e sul Litorale tra incognita M5s e ‘modello Zingaretti’. Sgarbi unisce Lega e comunisti : Spunti molto interessanti per il futuro locale e nazionale. È quanto potrebbero delineare i risultati delle elezioni amministrative nei 47 Comuni (su 762) chiamati al voto nel Lazio. Sarà per questo che in due Municipi romani e in tre comuni importanti come Fiumicino, Velletri e Santa Marinella, il centrosinistra fa le prove di coalizione, sulla spinta di Nicola Zingaretti – che vuole riproporre il modello sul nazionale – auspicando di ...

Roma - Municipi III e VIII al voto. Raggi prova il salvataggio : Roma, 8 giu. , askanews, Il M5S capitolino non ha dedicato alle elezioni nei Municipi III di Montesacro e VIII di Garbatella e Ostiense, che si celebreranno domenica X giugno, la stessa presenza ...

Da Viterbo ai due municipi Romani : ecco la sfida elettorale del 10 giugno : Due municipi della Capitale e 47 comuni: il Lazio torna al voto tra incognite, «vip» e inchieste giudiziarie. Oltre 600mila cittadini saranno infatti chiamati alle urne il 10 giugno per eleggere nuove ...

Roma - Municipio VII - Non è bastata la tappabuche : I soldi annunciati dalla giunta Romana per tamponare, almeno in parte, l'emergenza buche nei vari quartieri, nel VII Municipio non sono ancora arrivati. Nonostante siano passati tre mesi da quella ...

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Roma - CasaPound toglie il ritratto di Mattarella dal X Municipio : Il consigliere di CasaPound al X Municipio del Comune di Roma Luca Marsella ha deciso di esternare la propria contrarietà alle scelte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel modo più ...

Roma. Nuovo Punto unico di accesso nel Municipio VIII : Iniziano lunedì 28 maggio attività e servizi del Punto unico di accesso (Pua) in piazzale Antonino Tosti 4. Nato da

Roma. Ama - raccolta rifiuti ingombranti in municipi pari : Roma – Torna la campagna Ama-Tgr Lazio ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’. Questo esattamente domenica 20 maggio. Si tratta della raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. In questo quinto appuntamento del 2018, coinvolgerà i municipi pari della Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 ecostazioni (postazioni mobili allestite per ...

Roma - Municipi lumaca a guida M5S - 2018 di lavoro a rilento : solo 2 delibere a giunta : Solerti a scrivere idee e programmi sulle bacheche Facebook, i presidenti dei Municipi si dimenticano di convocare le sedute di giunta. L'intraprendenza degli amministratori dei territori di Roma ...

Roma : Differenziata tecnologica nei Municipi VI e X : Roma – Consegna dei kit per la nuova raccolta Differenziata tecnologica al via a Roma nei Municipi VI e X. La consegna delle nuove dotazioni inizia, nel VI, dalle aree Fontana Candida/Due Leoni e nel X da Axa, quartiere che passa dal vecchio modello stradale al nuovo porta a porta. Seguiranno poi le altre aree coinvolte nel porta a porta, a partire da Tor Bella Monaca Vecchia, in VI Municipio, e da Dragoncello, Dragona, Centro Giano, in X ...

Roma : Giornata pedonalizzazioni in 5 Municipi : Roma – La terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma è in programma il prossimo 13 maggio. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. In particolare nel Municipio I in via Andrea Doria (dalle 7 alle 20). Nel Municipio II in piazza Mincio e strade limitrofe. Nel Municipio V in piazza Copernico e vie limitrofe (10-20). Nel Municipio XII in via Giuseppe Vanni ...

Roma : Rifiuti davanti al Municipio XIV : Roma – Avanzi di cibo, bucce di banana, carta, plastica, pezzi di polistirolo. Tutto confezionato e recapitato davanti alla sede del Municipio XIV, in via Mattia Battistini. Questa l’immagine che si sono trovati davanti i dipendenti amministrativi e i cittadini che passavano davanti all’edificio, che ospita il parlamentino di Monte Mario. Una decina di sacchi dell’immondizia, cartoni e tanta puzza. Alle 8 di mattina si ...

Roma : Municipio I - commemorazione vittime terrorismo : Roma – Oggi pomeriggio alle 14.00 presso il monumento situato in Largo delle vittime del terrorismo alle Terme di Caracalla, si è svolta una breve cerimonia di commemorazione di tutti i caduti in azioni terroristiche. Con la deposizione di una corona, accompagnata dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri. Alla Cerimonia, promossa dal Primo Municipio in collaborazione con l’Associazione Fratelli Mattei e l’Associazione Domenico Ricci, hanno ...

Gatta : Roma - telecamere nei municipi : Roma – Margherita Gatta, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, ha parlato nel corso della diretta “L’assessore risponde” sulla sua pagina Facebook. Gatta in particolare fa riferimento a piazza Sempione, dove sono state già installate, e piazza Bologna e piazza Re di Roma, dove arriveranno a breve. “Sul fronte sicurezza stiamo installando alcune videocamere in alcuni punti sensibili indicati dai municipi. ...