Roma commemora Mireille Knoll

Roma : Municipio I - commemorazione vittime terrorismo : Roma – Oggi pomeriggio alle 14.00 presso il monumento situato in Largo delle vittime del terrorismo alle Terme di Caracalla, si è svolta una breve cerimonia di commemorazione di tutti i caduti in azioni terroristiche. Con la deposizione di una corona, accompagnata dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri. Alla Cerimonia, promossa dal Primo Municipio in collaborazione con l’Associazione Fratelli Mattei e l’Associazione Domenico Ricci, hanno ...