Roma-Berardi | altro colpo giallorosso | serviranno 30 milioni di euro

Roma - le ultime di mercato. Quasi fatta per Laxalt - vicini Cristante e Berardi : Intesa raggiunta con il Genoa per l'esterno uruguaiano, che piace anche alla Lazio. Serve la carta Defrel invece per convincere l'Atalanta per il talento di scuola Milan

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...