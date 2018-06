Roma 50 top pizza La guida online che crea suspense

Roma : Domenica 10 giugno stop ad auto e moto : Roma – Dalle 10 alle 19 di Domenica 10 giugno ci sarà l’iniziativa #ViaLibera. Una rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma, con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Da via XX Settembre a piazza Venezia. Da via dei Fori Imperiali a largo Corrado Ricci. E ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Si tratta della ...

Roma : nuova regolamentazione alcol. Stop birre all’aperto : Roma: vietati anche i Pub crawl Roma – Giro di chiave per i brindisi al chiaro di luna e alla consumazione di birra all’aperto in piena notte. Almeno per ciò che concerne le aree del centro di Roma e della ‘Movida’ capitolina. Inoltre, divieto totale anche per i famigerati Pub crawl. Ovvero i tour alcolici che portano allo stordimento di chi vi partecipa e a spaventose possibili risse. E’ quanto stabilisce ...

Champions League - ecco il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell’Uefa è arrivata ...

Roma - scontri di Liverpool : 50mila euro di multa e stop a una trasferta con la condizionale : La Uefa ha multato la Roma con 50mila euro e ha vietato ai tifosi giallorossi di seguire la squadra in trasferta per una partita di Champions League, se nei prossimi due anni i tifosi della Roma si ...

La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni.

Roma - Monteverde "come Topolinia" : Le zampette rosa, la lunga coda, gli occhi chiusi. Gettato in bella vista sopra un cassonetto della differenziata, un topo senza vita campeggia in via dei Quattro Venti a Roma, strada cuore di ...

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari : chiuso il progetto Trenitalia : Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Giro - stop e polemiche a Roma : il caso delle buche segnate e non riparate : C'è un giallo dietro la mancata manutenzione delle strade per il Giro d'Italia. Flash-back: il Messaggero mercoledì percorre, insieme a un cicloamatore, Gianluca Santilli , che è anche presidente ...

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...

Roma ritrova l'erba e il top dell'equitazione : 'E stato fatto un lavoro incredibile' ha assicurato Uliano Vezzani, direttore di campo , e ideatore dei percorsi a ostacoli, tra i migliori al mondo 'quando nel 2000 ho iniziato a lavorare in questo ...