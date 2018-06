: #News #Ritardi P.A.,Cgia:imprese perdono 30mld - CyberNewsH24 : #News #Ritardi P.A.,Cgia:imprese perdono 30mld - NotizieIN : Ritardi P.A.,Cgia:imprese perdono 30mld - TelevideoRai101 : Ritardi P.A.,Cgia:imprese perdono 30mld -

Tornano ad crescere i tempi di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione che così fa perdere alle, 30 mld. Così lache segnala come dopo alcuni anni di diminuzione, da gennaio scorso ad oggi sono tornati a salire i tempi medi di pagamento della P.A. Se nel 2017 il compenso veniva dato dopo 95 giorni dall'emissione della fattura,contro i 30 stabiliti dalla normativa europea che possono salire a 60 per alcune tipologie di forniture, come quelle sanitarie, nell'anno in corso la media è salita a 104 giorni.(Di sabato 9 giugno 2018)