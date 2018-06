Riserva dello Zingaro | barche vicine alla costa | è protesta

Giovane accusa malore in mare nella Riserva Naturale dello Zingaro - bagnante soccorso da elicottero dell’aeronautica militare : Un bagnante di 29 anni ha avuto oggi un malore a Cala Pisa, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani). Un elicottero HH-139A dell’82 Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e soccorso) del 15 Stormo dell’Aeronautica militare e’ decollato per prestargli soccorso. Il Giovane bagnante e’ stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore ...