Rischio salmonella | insalata mista bio ritirata dall’Italia

meteoweb.eu

: Insalata mista bio rischio salmonella, ritirata da Italia e Germania/ I precedenti fanno paura - infoitsalute : Insalata mista bio rischio salmonella, ritirata da Italia e Germania/ I precedenti fanno paura - zazoomblog : Insalata mista bio rischio salmonella ritirata da Italia e Germania- I precedenti fanno paura - #Insalata #mista… - NutraceuticaIT : INSALATA MISTA BIO A RISCHIO SALMONELLA, RITIRATA DA ITALIA E GERMANIA/ I sintomi della febbre tifoide -

(Di sabato 9 giugno 2018)derivante da insalate confezionate in Germania e in Italia. Il RASFF, il sistema europeo di allerta alimentare, ha lanciato l’allarme invitando al ritiro del prodotto. Dalle informazioni diffuse è emerso che nell’biologica, contenente batavia rossa e verde e foglie di spinaci, sia stato rilevato il batterio della. Secondo quanto reso noto dalla nota 2018.1545 del Rasff, sulla base delle analisi condotte l’8 maggio scorso, è emersa la presenta del microrganismo patogeno dellaenterica ser. Typhimurium. Poiché le analisi sono state condotte un mese fa, è possibile un’ampia diffusione del prodotto. Per tale ragione il Rasff ha classificato come “serio” il pericolo per la salute dei consumatori, con la presenza di diarrea, vomito e crampi addominali. L'articolobio...