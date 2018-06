RISCHIO ITALIA ' Usiamo l' oro per abbattere lo spread'

Borsa : G7 fa soffrire listini ma RISCHIO ITALIA spinge Milano al tappeto - -1 - 9% - : ... piegati dai timori di impatti sugli accordi commerciali esistenti ma anche dai segnali di rallentamento dell'economia europea. Ma e' ancora Piazza Affari a essere la piu' penalizzata sul mercato ...

Insalata mista bio RISCHIO salmonella - ritirata da Italia e Germania/ I precedenti fanno paura : Insalata mista bio rischio salmonella, ritirata dal mercato in Italia e Germania: ecco tutte le informazioni dell'allarme lanciato dal sistema europeo di allerta alimentare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : RISCHIO disastro di maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

Rossi - Bankitalia - : rialzo spread non è causato da demoniaca speculazione - gestori si coprono da RISCHIO uscita euro : ... poco sotto i picchi toccati il 29 maggio prima della risoluzione della crisi politica. "L'aumento dello spread non è frutto di una demoniaca e misteriosa manovra da parte di pochi speculatori - ha ...

RISCHIO mercati : nuovo scenario finanziario italiano : Vi sorprenderà ascoltare la trasmissione: vi sono due giornalisti conduttori che alternano interviste e collegamenti in diretta con personaggi del mondo politico, economico e finanziario. Ad esempio ...

Allerta Meteo - anche ESTOFEX lancia l’allarme per mezz’Italia : “RISCHIO grandine grandissima e vento furioso” : Allerta Meteo – anche ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo per le prossime ore in Italia, e in modo particolare per le Regioni del Centro sul versante Adriatico dove si prospettano serie criticità Meteorologiche tra stasera e domani. Il bollettino ESTOFEX è molto dettagliato e spiega il motivo del brusco peggioramento in modo particolare al Centro Italia, con un aumento dell’umidità nella zona ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : RISCHIO bombe d’acqua - grandine e tornado per 48 ore - scatta l’allarme per 15 Regioni : 1/29 ...

Cdp - Guzzetti : se a RISCHIO risparmio italiani noi ci opporremo : Lo ha affermato il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, secondo cui "abbiamo assecondato in questi anni lo sviluppo della Cdp, che oggi è un ente di sviluppo dell'economia del paese. Se si vuole ...

[L'esclusiva] La legittima difesa e il RISCHIO Far West in Italia? E' solo questione di marchi delle armi : Mentre il governo propone di allargare le maglie della legittima difesa, Bobo spiega alla figlia che non corriamo il rischio di un Far West perché conta il marchio delle pistole. Con le Beretta siamo ...

Gli «interessi» di Merkel sul Fondo monetario Ue e la proposta - RISCHIOsa - che l'Italia può bloccare : Nelle stesse ore hanno parlato entrambi di «interessi» a 1.500 chilometri di distanza. A Roma, nel suo discorso alla Camera, lo ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì nel parlare ...

Cani possono trasmettere i virus influenzali all’uomo. L’esperta : “In Italia RISCHIO irrilevante” : virus mutanti che passando da animale ad animale, arrivando a contagiare anche Cani e cavalli e con la capacità di arrivare sino all’uomo. Il migliore amico a quattro zampe potrebbe - sicuramente sulla carta, decisamente più difficile nella realtà - rappresentare un grande rischio per le future pandemie: i Cani sono infatti ufficialmente identifi...