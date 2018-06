Registrato il marchio di Skate 4

Cyberpunk 2077 : il marchio è stato Registrato a ridosso dell'E3 : CD Projekt RED ha finalmente depositato il marchio per il suo tanto atteso Cyberpunk 2077 , riporta Gematsu.Come possiamo vedere, il gioco è stato registrato a ridosso della fiera dell'E3 2018, per cui questo potrebbe rappresentare il tanto desiderato segnale che potesse indicare una possibile presenza del gioco all'evento di Los Angeles.Il marchio è stato registrato ufficialmente presso l'ufficio europeo per la proprietà intellettuale, tale ...

Il Tribunale dell’Ue dà ragione a Messi : il suo nome sarà Registrato come marchio di abbigliamento : Messi è Messi . Difficile pensare a qualcosa o qualcuno che non sia il fuoriclasse del Barcellona quando si pronuncia questo nome . nome che diventa marchio , perché il virtù della notorietà del calciatore argentino il Tribunale dell’Ue ha stabilito che si possa concedere il brand “ Messi ” alla linea di abbigliamento sportivo dello stesso atleta. Si po...

Capcom : è stato Registrato il marchio "Onimusha" in diversi paesi : Capcom ha registrato diversi marchi ultimamente, tra cui quello di Onimusha in Messico, Canada, Filippine, Australia e in Europa.Come fa notare VG247, la registrazione di questo genere di marchi copre videgiochi sia fisici che digitali, ma anche giochi per smartphone così come prodotti associati come musica e ogni genere di merchandise. Queste registrazioni sono state effettuate all'inizio di aprile, e tutte presentano nient'altro che il marchio ...