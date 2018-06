Reggio Calabria | il primo sbarco di migranti dell’era Salvini Responsabile Sea Watch

ilfattoquotidiano

: Migranti, la Sea Watch attraccherà a Reggio Calabria: il primo sbarco dell'era Salvini [news aggiornata alle 14:19] - repubblica : Migranti, la Sea Watch attraccherà a Reggio Calabria: il primo sbarco dell'era Salvini [news aggiornata alle 14:19] - Agenzia_Ansa : #Migranti, arrivata a Reggio Calabria nave con 232 a bordo - Corriere : Migranti, primo sbarco dell’era Salvini: a Reggio la nave Sea Watch -

(Di sabato 9 giugno 2018) Ilda quando Matteoè diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto didove stamattina sono arrivati 232tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea. Durante le operazioni di, laItalia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase disulle “ong che lucrano”. “Le polemiche non sono nuove – sostiene la rappresentante della Sea-– È da un anno che c’è una strategia e una campagna di denigrazione delle attività delle ong impegnate nella ricerca e nel soccorso in mare. Non è nostro interesse rispondere a insulti con altri insulti. Sappiamo esattamente quello che stiamo facendo. Seaè l’espressione della società civile che si mette in mare per ...