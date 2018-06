Reggio Calabria | giunta nel porto la nave di una Ong con 232 migranti a bordo

Nave con 232 migranti sbarca a Reggio Calabria : La Nave 'Sea Watch' con a bordo migranti soccorsi in mare è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria . Sull'imbarcazione ci sarebbero 232 persone . La Nave ha stazionato per tre giorni a largo ...

Nave con 232 migranti sbarca a Reggio Calabria : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – La Nave ‘Sea Watch’ con a bordo migranti soccorsi in mare è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria. Sull’imbarcazione ci sarebbero 232 persone. La Nave ha stazionato per tre giorni a largo prima che giungesse dall’Italia l’autorizzazione all’approdo nel porto di Reggio Calabria dove le operazioni sono ora in corso.Intanto due navi con migranti soccorsi in mare sono ...