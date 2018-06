Referendum Svizzera su rivoluzione moneta sovrana | ecco cosa cambierebbe

“Pesticidi sintetici proibiti ad agricoltori - industrie - importazione”. In Svizzera promosso un Referendum : La Svizzera voterà per bandire i pesticidi sintetici grazie a un’iniziativa partita dalla società civile. Il gruppo Future 3.0 ha raccolto, infatti, circa 140mila sottoscrizioni, superando le 100mila necessarie per indire un referendum e chiedere il divieto di utilizzo di pesticidi sintetici che si applicherebbe ad agricoltori, industrie e a prodotti alimentari importati. L’iniziativa ‘Per una Svizzera senza pesticidi sintetici’ è stata lanciata ...