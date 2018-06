Real Madrid-Neymar | nuovo contatto a Liverpool

Calciomercato - colpo del Real Madrid : preso Lemar a suon di milioni [CIFRE e DETTAGLI] : Il Real Madrid, prima dell’addio di Zinedine Zidane alla panchina, aveva chiuso per l’acquisto del centrocampista del Monaco, Thomas Lemar. Lo rivela L’Equipe che sottolinea come il club abbia investito 60 milioni per il cartellino del giocatore, che fa parte anche della Nazionale di Deschamps. Il Southampton, invece, secondo quanto pubblica Marca, rilancia per Paco Alcacer, attaccante di riserva del Barcellona. Il manager Mark ...

Calciomercato - i motivi del no di Conte al Real Madrid : Una delle più prestigiose del mondo, anche della storia, forse. Ci piacerebbe vedere la qualità tecnica del Real abbinata alle capacità tattiche e strategiche di Antonio: con o senza CR7. D'altronde ...

Calciomercato - il Real Madrid prepara il dopo Cristiano Ronaldo : uno o... due Neymar. Il piano : Con la possibile partenza di Cristiano Ronaldo , il numero uno del club campione del mondo è a caccia di un sostituto all'altezza che non faccia storcere il naso al pubblico del Bernabeu . Il numero ...

Conte al Real Madrid? La quota “crolla” - i bookmakers dicono sì : Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Real Madrid, secondo i bookmakers al momento è proprio l’italiano il primo indiziato per il post-Zidane Crolla la quota di Antonio Conte come prossimo allenatore del Real Madrid. Il tecnico salentino, fatto fuori da Abramovich al Chelsea, è infatti in pole per la panchina delle Merengues: la sua quota è passata dall’8,00 di qualche giorno fa all’attuale 2,00 ed è la prima ...

Antonio Conte al Real Madrid? Dubbi sulla compatibilità con Florentino Perez e ai tifosi non piace : Sembra un paradosso, se si considera che si parla del club più importante del mondo, ma la ricerca del nuovo tecnico si sta rivelando complicata. Sono infatti già tanti i no collezionati dal patron ...

Real Madrid - Marcelo a gamba tesa su Cristiano Ronaldo : “non è mica il proprietario del club… venga Neymar!” : Real Madrid alle prese con la caldissima situazione legata a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese potrebbe lasciare il club in estate In casa Real Madrid c’è un po’ di aria tesa. Cristiano Ronaldo ha rivelato di voler lasciare il club dopo anni di successi, Bale ha diverse remore in merito alla permanenza e Zidane ha già lasciato la squadra. Ieri però è intervenuto in conferenza stampa Marcelo, il quale ha parlato anche ...

Preziosi : «Io sul Milan? Solo illazioni - al massimo investirei nel Real Madrid» : Il presidente del Genoa nega un suo interessamento per il diavolo. Intanto Yonghong Li prosegue nella ricerca di un socio di minoranza. L'articolo Preziosi: «Io sul Milan? Solo illazioni, al massimo investirei nel Real Madrid» è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : Juve interessata (rumors) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato dai media portoghesi. Stando a quanto riporta il noto quotidiano lusitiano "Record", Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare definitivamente il Real Madrid, la squadra con la quale si è consacrato come campione assoluto. "La decisione dell'attaccante portoghese è irreversibile", scrive il quotidiano lusitano. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez si è deteriorato da tempo, soprattutto a ...

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia Jurgen ...

Calciomercato - Real Madrid su Conte : accordo per ora difficile : L'addio inatteso di Zinedine Zidane ha creato non poco scompiglio in casa Real Madrid. Si cerca ancora il nome che possa sostituire in panchina il francese e la strada è inaspettatamente in salita. I ...

'Real Madrid - è fatta per Rodrygo : costerà 60 milioni' : ROMA - Dopo Vinicius, il Real Madrid mette le mani su un altro enfant prodige brasiliano, Rodrygo Goes . Secondo la stampa spagnola, lo scorso weekend è stato raggiunto l'accordo col Santos , battendo ...

Real Madrid - anche Marcelo scarica Ronaldo - : Dopo Sergio Ramos, anche Neymar. Tempi durissimi per Cristiano Ronaldo, che meno di due settimane dopo la conquista della quinta Champions League della carriera, la quarta con il Real Madrid, sta ...