Rarissima aragosta arancione in un supermercato americano | solo una ogni 30 milioni

(Di sabato 9 giugno 2018) Un’di undel Massachusetts (USA) è riuscita ad evitare di essere trasformata nella cena di qualcuno. In che modo? Grazie alla sua particolare colorazione che la rende: se ne trova una su 30di esemplari. Ladi colorefluorescente è stata notata facilmente dagli addetti delin mezzo agli altri crostacei di una spedizione proveniente dalla Nuova Scozia. Si ritiene che abbia tra i 7 e i 9 anni e che sia molto fortunata ad aver raggiunto questa età perché il suo colore è come un segnale a neon luminoso per predatori più grandi. È stata consegnata al New England Aquarium che, dopo un mese di quarantena, deciderà se metterla in esposizione oppure donarla ad un acquario partner in Giappone. La sua insolita tonalità è dovuta ad un difetto genetico estremamente raro che fa sì che l’produca quantità minori ...