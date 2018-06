Rally Wrc Che brividi in Sardegna per il duello Ogier-Neuville

Diretta / Rally Italia Sardegna 2018 - streaming video e tv : Ogier e Neuville sempre più vicini! (Wrc) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018: info streaming video e tv della seconda giornata dell'appuntamento sardo del Mondiale Wrc. Occhio alla SS Monte Lerno.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:02:00 GMT)

WRC : il Rally di Sardegna su Fox Sports HD : Dopo la tappa europea in Portogallo, i piloti del Campionato Mondiale Rally (WRC) approdano in territorio italiano per disputare il settimo appuntamento iridato, quello del Rally di Sardegna, in diretta su Fox Sports HD (canale 204 di Sky). La classifica è guidata da Thierry Neuville con 119 punti, seguito a ruota da Sebastien Ogier con […] L'articolo WRC: il Rally di Sardegna su Fox Sports HD sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Diretta/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - al via la prova di Tula (Mondiale Wrc) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:07:00 GMT)

WRC - Ogier è tornato - almeno nella prima speciale del Rally Italia Sardegna : La top five, a buon conto, è un affaire interno tra la casa coreana e il team di Malcom Wilson, con Elfyn Evans guidato da Daniel Barrit , M-Sport, al quarto posto e Paddon con Sebastian Marshall al ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...

WRC - Rally Italia Sardegna 2018 - i dettagli : il percorso e la novità delle dirette tv : ... in una città quale è Alghero che ha predisposto una serie di spettacoli collaterali, fiere e quant'altro per massimizzare la portata di un evento mondiale. Se consideriamo che la vittoria di Ott ...

WRC - Rally di Portogallo : le pagelle : Al punto che M-sport decide di farlo ritirare per poter testare dei pezzi nuovi in vista della gara sarda. Paddon voto 5.5: torna dopo alcune gare, si fa trovare prontissimo ma poi sbaglia rovinando ...

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...

