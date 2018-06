Rally Sardegna | Mondiale 2018 | Sebastien Ogier mantiene la prima posizione | ma Thierry

Diretta / Rally Italia Sardegna 2018 - streaming video e tv : Ogier e Neuville sempre più vicini! (Wrc) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018: info streaming video e tv della seconda giornata dell'appuntamento sardo del Mondiale Wrc. Occhio alla SS Monte Lerno.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Dopo la tappa europea in Portogallo, i piloti del Campionato Mondiale Rally (WRC) approdano in territorio italiano per disputare il settimo appuntamento iridato, quello del Rally di Sardegna, in diretta su Fox Sports HD (canale 204 di Sky). La classifica è guidata da Thierry Neuville con 119 punti, seguito a ruota da Sebastien Ogier

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica. Thierry Neuville in seconda posizione : C’è sempre Sebastien Ogier alla guida del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine di ben otto prove speciali è ancora il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso. Eppure la sua leadership è stata messa in dubbio, soprattutto a inizio giornata, dal norvegese Andreas Mikkelsen, vincitore delle prime due prove di giornata, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione. Il ...

WRC - Ogier è tornato - almeno nella prima speciale del Rally Italia Sardegna : La top five, a buon conto, è un affaire interno tra la casa coreana e il team di Malcom Wilson, con Elfyn Evans guidato da Daniel Barrit , M-Sport, al quarto posto e Paddon con Sebastian Marshall al ...

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier conquista il primo scratch ad Ittiri. Thierry Neuville in terza piazza : Ha preso il via quest’oggi la 15^ edizione del Rally di Sardegna, settima prova del Mondiale Rally 2018. Il primo scratch ad Ittiri, nella ormai consolidata SS1 Ittiri Arena Show, ha sorriso al campione del mondo in carica Sebastien Ogier, che ha ottenuto il miglior crono di questa prima prova sulla sua Ford Fiesta WRC ufficiale. L’asso transalpino ha superato in un duello spettacolare l’attuale leader del campionato, il belga ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

Rally Sardegna : 313 km e 20 stage spettacolari. In TV su Rai Sport e Fox Sports : ALGHERO - Il Fia World Rally Championship fa tappa in Sardegna dal 2004. Il tracciato viene disegnato da Tiziano Siviero, ex navigatore di Miki Biasion con il quale ha vinto due titoli iridati...

C'è il Rally di Sardegna - Neuville difende la vetta : così in tv - Oltre alle dirette di Fox Sports, lo spettacolo del Rally Italia Sardegna sarà visibile in diretta TV grazie ai collegamenti predisposti da RAI Sport. Oltre alla prova spettacolo 'Ittiri ...

Rally Sardegna 2018 : il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare ulteriormente su Sebastien Ogier : Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) del Rally di Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per il Rally di Sardegna 2018, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belga Thierry Neuville, nuovo leader della classifica generale, ed ...