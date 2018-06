Rai 1 | Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti | la seconda puntata

superguidatv

: Cavalli di battaglia: sabato alle 21:25 su @RaiUno con Gigi Proietti e tanti altri... - LorenzoMainieri : Cavalli di battaglia: sabato alle 21:25 su @RaiUno con Gigi Proietti e tanti altri... - FrancBarretta : Su Rai uno ci sono tutti i miei cavalli di battaglia da karaoke #Oraomaipiù - glvacchio : Sono 15 i “cavalli” #Rai ammessi alla corsa per il cda. Solo tre sono stati azzoppati dai “saggi” Saranno 15 i dipe… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Torna su Rai 1di, lo show ditrasmesso dal Teatro Verdi di Montecatini: ecco ospiti ed anticipazioni delladidiritorna su Rai 1 con la. Lo show, celebrativo della sua straordinaria carriera, torna in replica sulla prima rete di Stato per la gioia dei tantissimi fan ed estimatori del geniale mattatore romano. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delladi sabato 9 giugno 2018.di: ospiti ed anticipazioni Sabato 9 giugno 2018 alle ore 21.20 circa andrà in onda su Rai1 la replica delladi “di“. Si tratta dello straordinario spettacolo che ha visto l’artista romano protagonista presso la splendida cornice del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Uno spettacolo evento che ha vistoprendere ...