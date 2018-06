Quell' Italia nata nel frullatore di Internet

Ceck - il tennis italiano e Quell'ultimo set ancora tutto da giocare : Marco ha le doti, il cervello, il gruppo di lavoro per restare lì dov'è ora arrivato: il numero 27 al mondo. E sicuramente di andare anche oltre. Ma la prossima volta il terzo set dev'essere giocato. ...

Cosa pensano gli italiani di Conte e di Quello che ha detto alle Camere : Il 46% degli italiani vede positivamente il prof. Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio. Di parere differente è il 29%, mentre 1 italiano su 4 ritiene che sia ancora troppo presto per esprimere un’opinione. È uno dei dati dell’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dopo il primo discorso in Parlamento del nuovo Premier. Poco più di 2 settimane addietro, ...

“Ecco cosa è successo in Quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Moto2 - dopo la pole position di Valentino Rossi arriva anche Quella di Pasini : le qualifiche del Mugello parlano italiano! : Pasini si prende la pole position al Mugello nella Moto2, dopo Valentino Rossi anche Mattia segna il tempo migliore in qualifica Il Mugello porta bene ai piloti italiani. Sia in MotoGp che in Moto2 sono italiani i poleman di giornata. dopo la magnifica pole position di Valentino Rossi nella top class, arriva anche quella di Mattia Pasini nella classe 250. Il motociclista di Rimini ferma il cronometro sul tempo migliore e si piazza nella prima ...

'In Italia con il M5s e Lega è scoppiata una rivoluzione simile a Quella di Trump' : È stata una rivolta 'anti establishment', ha osservato Bannon, scaturita da un'economia a lungo stagnante, dopo la grande depressione iniziata nel 2008, e dalla volontà di cambiare. 'Un movimento ...

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi italiani sono Quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...

Iliad Italia/ Tutto Quello che c’è da sapere - aspetti positivi e negativi : la nuova offerta in dettaglio : Iliad Italia, punti critici e aspetti positivi: costi, copertura, sim, traffico dati… Scopriamo insieme a due giorni dal lancio nel Bel Paese, quali sono gli elementi a favore o meno(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:26:00 GMT)

Marc Marquez - GP Italia 2018 : “Il Mugello è una pista difficile. Miglior Honda di sempre? Mi sentivo meglio con Quella del 2014” : Nella conferenza stampa del GP d’Italia 2018, sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo Marc Marquez, in vetta alla graduatoria generale del campionato, analizza gli aspetti essenziali di questo appuntamento, forte delle certezze acquisite nel corso dei precedenti weekend. “Il Mugello è una delle piste più difficili, in passato ho avuto difficoltà, ora mi sento molto bene con la moto, ma se le prestazioni dei tuoi piloti ...

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita dell’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “Crisi peggiore di Quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

La volonté di Macron in Libia è diversa da Quella italiana : Roma. Il presidente francese, Emmanuel Macron, tenta di prendersi il dossier Libia in assenza dell’Italia – che nel frattempo è affaccendata a trovare un governo – ma non ci riesce. Ieri i quattro libici più potenti del paese si sono incontrati a Parigi in un summit organizzato dal governo francese

iliad arriva in Italia : Tutto Quello che c’è da sapere : iliad è arrivata ufficialmente in Italia oggi 29 maggio 2018 e lancia una tariffa incredibilmente conveniente. Scopriamo alcuni dettagli di iliad come dove comprare le SIM, copertura e molto altro iliad arriva in Italia: Alcune cose da sapere iliad, operatore mobile francese, è finalmente arrivato in Italia, andando a coprire il buco dell’operatore lasciato libero […]

Cottarelli al Colle - ma preoccupa lo spread; Visco : 'Il destino dell'Italia e' Quello dell'Europa' : ... arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, che dipinge Bergoglio come un Pontefice 'fortemente critico nei confronti di un'economia capitalista svincolata da ogni legge etica'. Anche il suo modo ...