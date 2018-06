Putin prima snobba e poi apre alle avances di Trump

Roland Garros 2018 : Madison Keys è la prima semifinalista. Sconfitta in due set Yulia Putin tseva : Madison Keys si qualifica per la prima volta alle semifinali del Roland Garros . Continua, dunque, il cammino dell’americana, testa di serie numero 13, che ha sconfitto nei quarti di finale la kazaka Yulia Putintseva , numero 98 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di primo set molto equilibrato e con i game che vanno via velocemente. Si arriva sul 3-3 con al servizio ...

Trump vs. Putin - Israele vs. Iran. Le partite siriane (in cui la Siria è un comprimario) : In Siria si stanno giocando due partite: quella tra Trump e Putin, con Assad in mezzo e quella tra Israele e Iran. partite che hanno punti di interazione, ma altrettanti di autonomia. partite dall'esito tutt'altro che già scritto. E dalle alleanze variabili.Mosca, ad esempio, non ha certo scaricato Assad, ma non rispondendo agli attacchi occidentali ha lanciato un messaggio al rais di Damasco: non puoi montarti la testa e comportarti come ...