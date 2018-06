Putin è pronto a incontrare Trump

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) Il presidente russo Vladimirha detto che gli incontri con Donalda margine dei summit internazionali sono stati "utili" ma che ora servono veri negoziati. "- ha detto in un'intervista a Rossiya-1 - sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale: migliorare i rapporti con la Russia era una di queste. Io spero che accada e noi siamo pronti: ora la palla è nella metà campo americana".Su un possibile faccia a faccia con, il leader di Mosca ritiene "che incontri personali di questo tipo siano utili e non solo possibili": "Ci siamo incontrati con il presidente degli Stati Uniti in varie sedi internazionali, ma, ovviamente, quelle occasioni non offrivano la possibilità di prestare la dovuta e necessaria attenzione alle relazioni russo-americane". "In generale, ritengo che un tale incontro sia utile, l'unica questione è se la ...