Pubblica amministrazione | si allungano i tempi per i pagamenti

Giulia Bongiorno - dalla Giustizia alla Pubblica amministrazione : al suo posto Bonafede - prima sconfitta per Salvini : Lei che aveva preso la Toga d'oro come migliore neo-avvocato, lei che dal 2006 fa anche politica , prima con An poi con Futuro e libertà e ora con la Lega, , è stata rimpiazzata dal semisconosciuto ...

Chi è Giulia Bongiorno - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

Giulia Bongiorno - chi è il ministro alla Pubblica amministrazione : L'avvocato penalista Giulia Bongiorno, nata a Palermo il 22 marzo 1966, diventa ministro della Lega, titolare della Pubblica amministrazione, grazie al colpo di di teatro di Matteo Salvini che a gennaio di quest'anno la...

Giulia Bongiorno - chi è il ministro per la Pubblica amministrazione - : Entrata in parlamento nel 2006 con Alleanza nazionale, è nota per le sue battaglie a favore delle donne. Da avvocato, ha difeso, tra gli altri, Giulio Andreotti, Sergio Cragnotti, Vittorio Emanuele di ...

Chi è Giulia Bongiorno - ministro alla Pubblica amministrazione : L'avvocato penalista Giulia Bongiorno, nata a Palermo il 22 marzo 1966, diventa ministro della Lega, titolare della Pubblica amministrazione, grazie al colpo di di teatro di Matteo Salvini che a gennaio di quest'anno la...

Giulia Bongiorno ministro della Pubblica amministrazione : dai tribunali alle lotte anti-Berlusconi : Politica Governo, Conte premier, Di Maio e Salvini vice. Ecco l'elenco dei ministri del governo M5s-Lega di ALBERTO CUSTODERO

Dirigenti Pubblica amministrazione - stop aumenti con assenteisti : Nessun aumento di stipendio per i Dirigenti pubblici se negli uffici che sono chiamati a guidare si registrano tassi di assenteismo troppo elevati. Contemporaneamente sarà applicata una stretta sui ...

IO : Ecco l’App per interagire con la Pubblica Amministrazione : IO sarà l’applicazione per smartphone e tablet dove accedere a tutti i Servizi Pubblici in comodità senza file ed attese ed interagire con la Pubblica Amministrazione Rivoluzione digitale anche nella Pubblica Amministrazione: Ecco IO IO è il nome dell’applicazione di Test lanciata dal gruppo di lavoro per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei […]

Forse è la volta buona per i servizi della Pubblica amministrazione in digitale : Il Team per Trasformazione digitale ha presentato un'app molto promettente per i servizi pubblici, una cosa che potrebbe migliorarci la vita The post Forse è la volta buona per i servizi della pubblica amministrazione in digitale appeared first on Il Post.

Amministrazione Pubblica - per pagare gli Statali ogni italiano spende oltre 2.600 euro l'anno : In Italia 'ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000'. Così uno studio del ...

Totopremier : Giuseppe Conte - il giurista che vuole disboscare la giungla della Pubblica amministrazione : Ha presieduto la commissione che ha inchiodato il consigliere di Stato Bellomo. Era uno ministri "annunciati" da Di Maio prima del voto. E nelle ultime ore il suo nome è entrato nel tam tam di voci sui candidati premier del governo giallo-verde--Solo per la candidatura a membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in pratica l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa di cui è vicepresidente, Giuseppe Conte ...

Giuseppe Conte - il giurista che vuole disboscare la giungla della Pubblica amministrazione : ... paesino nell'entroterra di Foggia, dopo la laurea in Legge alla Sapienza di Roma, è stato borsista del Cnr e poi ha 'perfezionato' gli studi giuridici nelle facoltà più in vista del mondo ...

Pubblica amministrazione : mancano 2 - 5 milioni di dipendenti Video : Che la Pubblica amministrazione abbia qualche problema di efficienza sono gia' tanti i cittadini che ne hanno avuto un qualche sentore. Adesso la conferma arriva da una fonte autorevole l’Adapt, l'associazione per gli studi sul lavoro e le relazioni industriali, che ha certificato come gli atavici problemi di efficienza dello stato derivino anche da una mancanza a dir poco massiccia di personale. Sono ben 2,5 milioni le unita' che mancherebbero ...

Pubblica amministrazione : mancano 2 - 5 milioni di dipendenti : Che la Pubblica amministrazione abbia qualche problema di efficienza sono già tanti i cittadini che ne hanno avuto un qualche sentore. Adesso la conferma arriva da una fonte autorevole l’Adapt, l'associazione per gli studi sul lavoro e le relazioni industriali, che ha certificato come gli atavici problemi di efficienza dello stato derivino anche da una mancanza a dir poco massiccia di personale. Sono ben 2,5 milioni le unità che mancherebbero ...