PSG | non solo Buffon | assalto a Dybala Intanto la Juve abbraccia Emre Can

Calciomercato - Malcom vuole l'Inter nonostante l'interesse di Liverpool e PSG : Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E' questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti ...

PSG : arriva la firma del nuovo portiere - ma non è Buffon… FOTO : PSG- Il PSG scherza con Buffon in attesa del via libera dell’Uefa. Di fatto, mancherebbe solamente il via libera della massima carica Europea per l’ufficialità dell’operazione. Contratto biennale da 8 milioni di euro netti a stagione. IL PSG SCHERZA… Nel frattempo, il club parigino scherza con i tifosi, presentando il nuovo portiere Garissone. Il fresco […] L'articolo PSG: arriva la firma del nuovo portiere, ma non ...

PSG - annuncio social : 'Aspettate un portiere...'. Ma non è Buffon : La Juventus è ormai il passato, Gigi Buffon ha salutato tutti nella conferenza d'addio e in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona. Ma il portiere italiano ha ancora voglia ...

Calciomercato PSG - il consiglio di Thiago Motta : 'Neymar - non andare al Real Madrid : vinci qui' : "Merci Thiago", prima dell'addio. Dunque una standing ovation di tutto lo stadio alla sua ultima partita per il Psg, per quello che in Realtà è stato soltanto un arrivederci. Thiago Motta dopo aver ...

PSG - Neymar chiude al Real Madrid : 'Solo cavolate - non vale la pena' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Buffon : pronto un contratto di due anni per il PSG. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi

Buffon non smette : incontro positivo con i dirigenti del PSG - presto la firma : FIRMERA' UN BIENNALE - Secondo quanto riportato da Sky Sport l'incontro ha avuto esito positivo anche se non è ancora tutto concluso. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore per trovare un ...

Buffon - il sì al PSG adesso non è più così scontato : ecco perché : Gigi Buffon ci sta ancora pensando: e non è più scontato il sì. L'offerta del Paris Saint Germain lo alletta, e lo inorgoglisce. Non è certo una questione di soldi, Buffon andrebbe a Parigi per...

Buffon sul PSG : "Non ho ancora deciso". E ribadisce il no all'Italia : Gigi Buffon e il Paris Saint Germain sono vicini. In giornata il club parigino ha nuovamente alzato la posta, mentre l'agente e l'avvocato di Buffon sono a Parigi per continuare la trattativa. In ...

Gigi Buffon : 'Lascio la Juventus - ma ho ricevuto offerte importanti per continuare a giocare'. Real e PSG : non molla? : Le clamorose indiscrezioni della vigilia paiono essere confermate: Gigi Buffon lascia la Juventus, ma probabilmente non il calcio. Lo ha detto il diretto interessato nell'attesissima conferenza stampa ...

Bufera su Donnarumma : "Faccia la maturità e non pensi ai soldi" | Real e PSG sulle sue tracce : "Di certo non abbiamo perso per colpa di Donnarumma, che io continuerò a proteggere, la qualità dei bianconeri ha fatto la differenza" dice Rino Gattuso al termine della finale persa contro...

PSG - i conti non tornano : la Uefa prepara nuove sanzioni : Per l'Uefa i conti non tornano. Il Psg la scorsa estate ha speso troppo, senza poi compensare completamente con nuovi sponsor. A Parigi tira una brutta aria e, secondo l'Equipe, ci si prepara a nuove ...