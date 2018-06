PS4 Days of play edizione limitata e 11 giorni di offerte su giochi e accessori

Days of Play al via oggi 8 giugno : lista giochi e console PS4 a prezzo scontato : Sono finalmente arrivate le prime offerte dei Days of Play dedicate ai giocatori PS4. Ad annunciare l’evento ci aveva pensato Sony Interactive Entertainment. Con i Days of Play arrivano undici giorni di offerte legate al mondo PlayStation 4. Sono disponibili in promozione sia le periferiche hardware che i bundle di vario genere. Gli sconti del Days of Play PS4 Tra le promozioni più convenienti c’è anche l’abbonamento annuale a PlayStation Plus ...

PS4 Days OF PLAY : Tutti i giochi in sconto : Sony Interactive Entertainment ha svelato ufficialmente Tutti i titoli che verranno scontati in occasione del PS4 DAYS of PLAY dall’8 Giugno al 18 Giugno, prima di lasciarvi alla lista vi informiamo che potrete acquistarli con il 60% di sconto. PS4 DAYS OF PLAY: Tutti i giochi scontati Jim Ryan, Vicepresidente e Head of Global Sales & Marketing di SIE ha affermato: Il ritorno nel 2018 dei DAYS of PLAY è entusiasmante. Per ...

Days of Play : dall’8 giugno sconti su giochi e una PS4 in edizione limitata : Sony festeggia la community della PS4 con il suo evento annuale Days of Play, con tantissime offerte su giochi e accessori insieme a una console PS4 Days of Play in edizione limitata blu-oro, dall’8 al 18 giugno. Il periodo di sconti coincide con l’E3, l’Electronic Entertainment Expo, fiera di videogiochi per console e computer organizzata annualmente dall’Entertainment Software Association nella città di Los ...

Prezzo giochi PS4 scontato nei Days of Play dall’8 giugno - nuova PlayStation(R)4 Edizione limitata : Sony Interactive Entertainment ha annunciato che stanno per tornare i Days of Play per offrire ai giocatori grandi risparmi su software, hardware e servizi PS4. La notizia incredibile però è che sarà disponibile in vendita anche una PlayStation 4 in Edizione limitata pensata proprio per i Days of Play 2018, che sono in programma dall’8 al 18 giugno a livello internazionale. nuova PS4 in Edizione limitata Come sarà la nuova PS4 in Edizione ...

Sony svela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

Days Gone spingerà PS4 al limite : Negli ultimi giorni sono emerse tantissime notizie sull'atteso Days Gone per PS4, ad esempio, si è parlato della volontà degli sviluppatori di creare un'avventura in stile Uncharted ma all'interno di un contesto open world. Come probabilmente saprete, l'esclusiva per l'ammiraglia di Sony sarà la cover story di giugno di Game Informer e in rete continuano a trapelare interessanti informazioni.Come parte della copertura, Game Informer si è seduto ...

Days Gone su PS4 Pro - emergono dettagli tecnici e durata : Days Gone durerà almeno 30 ore. La notizia del giorno è legata proprio alla longevità del gioco e i primi dettagli sono stati svelati da Sony Bend nel corso di un’intervista concessa a Gameinformer. Subito garantito che questo titolo non sarà il classico gioco a base di zombie come invece tutti si aspettano.Dopo aver visto le novità sulla storia di Days Gone, scopriamo di più sulla durata e sul lato tecnico di questo gioco molto atteso. Le ...

Days Gone : emergono i dettagli tecnici della versione PS4 Pro : Avevamo appreso qualche tempo fa che la release di Days Gone era stata posticipata al 2019 e ci sono ancora molti dettagli sul gioco che non conosciamo. Tuttavia, GameInformer ha recentemente pubblicato un video in cui vengono interpellati gli sviluppatori su vari aspetti del titolo e alcune delle risposte forniscono preziose informazioni.Alcune di queste informazioni le abbiamo già riportate in un nostro articolo ma, come riporta Gamingbolt, ...