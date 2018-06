Pronostico Santos vs International | Brasileiro Serie A 11-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 giugno 2018)A, 11^ giornata,di, Lunedì 11 Giugno. Ventura ripropone la coppia d’attacco Rodrygo-Gabi Gol., lunedì 11 giugno. I padroni di casa del, dopo quattro sconfitte e un pari, ospitano l’all’Estadio Urbano Caldeira di Sao Paulo. Come arrivano? La formazione di Jair Ventura ha pareggiato per 1-1 in casa del Corinthians dopo il 5-2 rifilato al Vitória, grazie al ritrovato feeling con la via gol del duo d’attacco Rodrygo-Gabi Gol. Ora, il Peixe, dopo una partenza orribile, ha 10 punti e una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione occupata attualmente dall’Atletico PR e la panchina di Ventura è un po più solida. Per il, in caso di successo, sarebbe il sesto ottenuto tra le mura amiche nelle ultime 8 partite. Non ...