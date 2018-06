Pride 2018 | il ' traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps

Gay Pride Roma 2018 - le foto. "Siamo mezzo milione" : "Siamo mezzo milione". L'annuncio al Roma Pride 2018 è venuto quando la testa del corteo è arrivata al Colosseo. Dietro gli striscioni, tra gli altri, anche la parlamentare prima firmataria della ...

Roma Pride 2018 - migliaia in corteo al grido di 'Resistenza arcobaleno' : È partito il Roma Pride 2018 : migliaia di persone in corteo con in apertura un grande striscione con il motto di questa edizione: 'Brigata Arcobaleno. La resistenza continua'. A spiegare il senso di ...

GAY Pride ROMA 2018/ Marcia della Brigata Arcobaleno nelle strade della Capitale : duro attacco di Forza Nuova : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi Marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:23:00 GMT)

I Sargassi al RomaPride 2018 per la difesa dei diritti LGBT : I Sargassi – brand leader nel settore dell’hairstyle da oltre 40 anni – si uniscono alla comunità LGBT, in occasione del RomaPride 2018, per abbattere e contrastare ogni forma di discriminazione e per promuovere la parità di diritti. Sabato 9 giugno I Sargassi, partner di Radio Globo, saranno in diretta radiofonica dalle 14:00 alle 17:00 dal TRUCK GLOBO, posizionato in Piazza della Repubblica, con i Dj Andrea Torre e Federico De La ...

Presentato in comune il Cacciucco Pride 2018. : Ci saranno negozi e musei aperti, concerti e spettacoli di tango e flamenco. Per l'occasione saranno illuminati di blu il Mercato Centrale, il Cisternino ed il Monumento ai 4 Mori. In programma ...

Consegnati a Milano i primi “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018” : La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft Italia, hanno consegnato ieri, lunedì 21 maggio 2018, presso la Microsoft House di Milano, i primi “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018”, in occasione dell’evento dedicato a “Economia circolare e riduzione dello spreco attraverso l’uso della ...

Dal Valentino il via al Bike Pride 2018 : Coppie di fidanzati, famiglie con bambini al seguito e gruppi di amici: sono le centinaia di torinesi che poco prima delle ore 16 di oggi, domenica 6 maggio, sono partiti in sella alla loro biciclette ...

Fuorisalone 2018 : torna la Design Pride di Seletti & Co : Musica, balli, carri, Design (ovviamente), ma soprattutto tanto, tanto divertimento. Anche quest’anno tutto è pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con il Design Pride, la festa organizzata dal brand italiano Seletti in collaborazione con l’agenzia Paridevitale che animerà il distretto delle 5Vie del Fuorisalone meneghino. Mercoledì 18 aprile, secondo giorno della Design Week di Milano, un corteo all’insegna della ...