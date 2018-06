Presidente della Lega Serie B | Balata | ' Caso Parma? Confido nella giustizia sportiva'

Il vice Presidente del Consiglio regionale Eugenio Lai ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Bielorussa in Italia Aleksandr Guryanov. : ... in visita ufficiale nell'Isola in occasione delle "Giornate della scienza Bielorussa in Sardegna". Nel corso dei colloqui, si è parlato, fra l'altro, delle numerose e qualificate iniziative di ...

assessore paparelli eletto vice Presidente del forum italiano della sicurezza urbana : Nominati membri dell'esecutivo, tra gli altri, anche i Comuni di Milano e Genova e la Regione Emilia Romagna "Per costruire una politica di sicurezza locale - ha sottolineato il vice presidente ...

Piersanti Mattarella/ Chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980: dalla pista neofascista a quella della mafia siciliana. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Chi era Piersanti Mattarella - fratello dell'attuale Presidente della Repubblica - ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da sicari rimasti senza ...

Chi era Piersanti Mattarella - il fratello del Presidente della Repubblica che fu ucciso dalla mafia : Da consigliere regionale , denunciò le pratiche clientelari di consiglieri e assessori, che non avevano una linea politica coerente ma si preoccupavano soprattutto di accontentare chi abitava nei ...

Nessuno sconto per Mamic - l’ex Presidente della Dinamo Zagabria condannato a sei anni e mezzo di carcere : L’ex presidente della Dinamo Zagabria è stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere E’ stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere l’ex presidente della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic. I magistrati hanno condannato Mamic, considerato uno dei personaggi più potenti del calcio croato, in relazione a un episodio del 2008 legato al trasferimento di Luka Modric dalla Dinamo Zagabria al ...

Rigopiano - l’accusa della Procura : “Fu la Regione a determinarne isolamento. Il Presidente D’Alfonso si attivò con ritardo” : La Regione Abruzzo “determinò le condizioni per il totale isolamento dell’hotel Rigopiano” e gli indagati “attivavano tardivamente” il Comitato Emergenze. Nonostante i bollettini meteo, gli avvisi della Prefettura e gli sms del sindaco di Farindola che richiedeva con “urgenza” mezzi spazzaneve. È uno dei principali passaggi delle accuse formulate dalla Procura di Pescara, a carico del governatore regionale e ...

Governo Conte - diretta della fiducia – Al Senato il discorso del Presidente : “Populisti? Sì - se significa ascoltare la gente” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Argentina-Israele fa discutere - il Presidente della Federcalcio della Palestina attacca : “bruciate le maglie di Messi” : Il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare la maglia di Messi perché non condivide la disputa dell’amichevole tra Argentina e Israele La partita amichevole tra Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme, è un appuntamento che non è affatto piacevole per i palestinesi: tanto che il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare le maglie di Lionel Messi. Jibril ...

Il Presidente del Consiglio comunale Russo : I giovani sono la speranza della comunità" : ...In sordina - ha commentato Francesco Russo - i ragazzi delle associazioni e della parrocchia di Mirto Crosia hanno saputo mettere su qualcosa di straordinario non solo per la qualità degli spettacoli ...

Grillo : "Mi candido a Presidente della Repubblica. E M5s arruola l'imprenditore rovinato dalle tasse : Roma La campanella suona a festa. Beppe Grillo, garante e fondatore del Movimento Cinque Stelle, è calato a Roma per festeggiare la presa di Palazzo Chigi. In mattinata la parata del 2 giugno, dove il gotha della nuova élite stellata si è esibito dalla tribuna autorità. Il comico genovese, in polo bianca e occhiali da sole, si è affacciato dall'Hotel Forum, quartier generale sui Fori Imperiali, e ha suonato una campanella, a mo' di premier, a ...

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Trentino * a trento raccolta firme per scegliere direttamente il Presidente della Repubblica - : ... non già, come tristemente accade, alle segreterie di partito che giocando con gli abachi della politica italiana saranno riuscite a nominarlo". Animati da questo spirito, durante tutto il pomeriggio ...

Governo - Pd all’attacco della ministra della Difesa : “Presidente di una struttura che reclutava mercenari” : Il primo è stato il deputato Michele Anzaldi, poi a seguire molti esponenti del Pd – tra cui il presidente Andrea Orfini – sono andati all’attacco della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.”Governo del cambiamento significa mettere al ministero della Difesa la presidente di una struttura che reclutava mercenari. Ovviamente scordandosi di dirlo” twitta Orfini. Romana di Velletri, 51 anni, Trenta è considerata ...

Festa della Repubblica - il Presidente Mattarella ricorda la nascita della nostra repubblica : Festa della repubblica, il 2 Giungo l'Italia festeggia nel ricordo del referendum che trasformò il nostro paese in una repubblica. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato dal Presidente della repubblica Mattarella al neo eletto Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere