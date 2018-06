Precipita da una scala raccogliendo ciliegie | 70enne all' ospedale in eliambulanza

Trentino - Precipita aereo : morto il pilota - una donna di 25 anni ferita gravemente : Velivolo da turismo cade tra i boschi in Trentino: il pilota è morto sul colpo, la donna si trova invece in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere

Trentino - Precipita ultraleggero : forse una vittima : Un ultraleggero è precipitato questa mattina in Trentino e una persona sarebbe deceduta. L’incidente si è verificato nella zona di Monte Croce sul Lagorai tra l’altopiano di Pinè e Sover. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso con l’ausilio di due elicotteri. L'articolo Trentino, precipita ultraleggero: forse una vittima sembra essere il primo su Meteo Web.

Precipita nel vuoto durante arrampicata in una cava-palestra : 19enne muore sul colpo : A Rezzato, in provincia di Brescia, un ragazzo di 19 anni di origini romene è morto Precipitando nel vuoto per circa 40 metri. È accaduto all'interno di un'ex cava utilizzata come palestra di ...

Acrobata cerca di saltare una cascata mentre l'amico lo filma : Precipita e muore ad Almese - Torino : Un ventenne ha cercato di saltare una cascata che stava filmando con un amico ed è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. È successo nella bassa Valle di Susa, ad Almese (Torino), in località Goja del Pis. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, l'amico, sotto choc, è stato portato all'ospedale di Rivoli.Il giovane, Artur Cacciolari, ventenne, è morto travolto ...

Precipita per sei piani nel vano ascensore : morta una donna : Dramma a Roma, nel quartiere Nomentano. Una donna ha perso la vita dopo essere caduta nel vuoto nel vano di un ascensore. La tragedia è avvenuta intorno alle 15:30 di oggi...

Napoli choc - Precipita da una vela di Scampia : 20enne muore nel giorno del compleanno : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Precipita da una vela di Scampia : morto un 19enne : di Melina Chiapparino In tanti a Scampia , Napoli, oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si ...

Ancora una tragedia : due uomini Precipitano da un cavalcavia sulla A24 - morti : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada Roma-L’Aquila all’altezza del chilometro 12.700 dopo lo svincolo di Tivoli. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con una squadra. Dalle prime informazioni, sembra siano due uomini tra i 50 e i 60 anni Ancora da identificare. L'articolo Ancora una tragedia: due uomini precipitano da un cavalcavia sulla A24, morti sembra essere il primo su ...

Napoli choc - Precipita da una vela di Scampia : morto un 19enne : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Precipita dal quindicesimo piano - morta una ragazzina a Napoli : Napoli - Choc al centro direzionale . Una ragazza di 15 anni è Precipitata dal 15esimo piano di uno stabile dell'isola G1 del Centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 ...

Pescara - donna Precipita dal quarto piano di una palazzina e muore/ Ultime notizie - via Rio Sparto : è giallo : Pescara, donna precipita dal quarto piano di una palazzina in via Rio Sparto: è giallo sulle cause della terribile caduta mortale. Un incidente o un gesto volontario? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:50:00 GMT)

Aosta - Precipita durante una scalata : alpinista morto sulla Grivola : Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Continua a leggere L'articolo Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola proviene da NewsGo.

Aereo Precipitato a Cuba : ritrovata una delle scatole nere : Una delle scatole nere dell’Aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall’aeroporto dell’Avana e’ stata ritrovata “in buone condizioni”, ha detto oggi il ministro Cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo. In un intervento alla tv pubblica dell’isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell’inchiesta sul disastro Aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza Cubani, “continuano a ...

Aereo Precipitato a Cuba : morta una delle sopravvissute - gravi ma stabili le altre : E’ morta una delle donne che erano miracolosamente sovravvissute allo schianto di un Aereo Boeing 737-200 al decollo dall’aeroporto internazionale dell’Avana: la donna è deceduta a causa delle ferite riportate nel incidente avvenuto venerdì a mezzogiorno ora locale. Lo riportano i media sull’isola. Salgono così a 108 le vittime della tragedia. L’Aereo trasportava 104 persone e sei membri dell’equipaggio. Le ...