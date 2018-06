Porta Maggiore | Polizia Locale sequestra 110 kg di pesce

Stato Maggiore della Difesa e Banco Farmaceutico firmano accordo per Portare farmaci nei teatri di crisi : Il Comando Operativo di Vertice Interforze, l’Ordinariato Militare, la Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS lavoreranno insieme per portare, nelle aree di crisi dove operano le Forze Armate italiane, farmaci per le fasce indigenti delle popolazioni locali. La povertà sanitaria è una piaga che affligge tutti i paesi, ma è soprattutto, in quelle zone del mondo martoriate da guerre e crisi, un’emergenza gravissima, di cui i nostri militari sono, ...