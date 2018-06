Playoff Serie B | Palermo | parla Stellone | «Contro il Venezia serve equilibrio tattico»

Playoff Serie B - Palermo-Venezia : le probabili formazioni : Si decide tutto al Renzo Barbera , domenica 10 giugno alle ore 18.30 con diretta su Sky Calcio 2 a partire dalle 18.00 e su Sky Sport 1 a partire dalle 18.20, , con i rosanero che hanno il vantaggio ...

Playoff Serie B - Frosinone-Cittadella : le probabili formazioni : Altri novanta minuti, per conquistare la finale Playoff. A contendersi uno dei due posti ci sono il Frosinone e il Cittadella, che domani alle ore 21 allo stadio Stirpe si giocheranno la ...

Playoff Serie B - Longo : «Frosinone - non fare calcoli e gioca senza paura» : FROSINONE - Alla vigilia della semifinale Playoff di ritorno tra il suo Frosinone e il Cittadella , Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa. Il primo argomento dibattuto sono le condizioni di ...

Playoff Serie B - Zamparini : “a Venezia non per il pari” : “Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei Playoff. Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: “Ormai è una realtà. Sono felicissimo per ...

Playoff Serie B - Venezia-Palermo 1-1. Rosanero vicini alla finalissima : I lagunari, grazie al gol dell'attaccante numero 17, trovano il pareggio contro i Rosanero: La Gumina apre le danze. Gli uomini di Stellone, grazie al vantaggio della posizione in classifica, sono ad ...

Semifinale Playoff Serie B. Botta e risposta nella ripresa - Venezia-Palermo finisce pari : Termina 1-1 la gara d'andata al Penzo: vantaggio degli ospiti nella ripresa con La Gumina , 53', , risponde Marsura al 57'. Domenica il match di ritorno in Sicilia

Serie C - Siena e Sudtirol ok. Vittorie in casa nell'andata delle semifinali Playoff : Serie C in campo per le semifinali di andata della corsa alla Serie B. Siena e Sudtirol si aggiudicano con identico risultato le gare di andata: nel ritorno in trasferta avranno due risultati su tre ...

Venezia-Palermo 1-1 - Playoff Serie B 2017/2018 : pagelle e tabellino : Venezia-Palermo, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Playoff Serie B/ Andata semifinali playoff : doppio 1-1 - tutto rimandato al ritorno! : Risultati playoff Serie B: nell'Andata delle semifinali playoff di Serie B Cittadella Frosinone e Venezia Palermo finiscono entrambe 1-1, dunque è tutto rimandato alle partite di ritorno(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:48:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Andata semifinali Playoff : Sudtirol e Siena vincono di misura : RISULTATI playoff SERIE C: diretta gol live score: Sudtirol e Siena vincono in casa, entrambe le partite finiscono 1-0 con gol nella ripresa e per gli altoatesini addirittura nel recupero(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Venezia-Palermo 1-1 - Playoff Serie B 2017/2018 : risultato e cronaca live : Venezia-Palermo, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Playoff Serie B - Cittadella-Frosinone 1-1 : Chiaretti riprende Paganini : Il numero 10 dei padroni di casa realizza, con molta fortuna, il gol del pareggio e risponde al vantaggio ciociaro del centrocampista numero 17. Domenica il return match con gli uomini di Longo ...

Risultati Playoff Serie C - Cosenza beffato nel finale contro il Sudtirol ma per la qualificazione è ancora tutto aperto : Risultati playoff Serie C – Si è giocata l’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, nel primo match in campo Sudtirol e Cosenza. Continua il sogno del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B, adesso avrà l’occasione di conquistare la finale davanti al pubblico amico nonostante la sconfitta nella gara d’andata, beffa nel finale e nel recupero, decide una rete di Cia per il definitivo ...

Playoff Serie B - Cittadella e Frosinone si accontentano : al Tombolato è 1-1. Gol e highlights : Cittadella-Frosinone 1-1 Marcatori: 17' Paganini , F, , 43' aut Brighenti , F, Finisce in parità la prima sfida delle semifinali dei Playoff di B. Al Tombolato il Frosinone non va oltre l'1-1 con il ...