Piera Degli Esposti | «Mia madre | il corpo e l’anima»

(Di sabato 9 giugno 2018) Questo articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 12 giugno.non si dà pace perché le sue piante di orchidee hanno perso gli ultimi fiori. «Caduti lì, sul tavolino». Il 6 giugno ha ricevuto il premio Duse alla carriera, già assegnato in passato ad attrici come Ingrid Bergman e Monica Vitti. Lei che non avrebbe mai voluto allontanarsi dalla mamma e dal papà, far appassire il suo essere figlia come quelle orchidee, ha finito per diventare una delle più grandi interpreti italiane. I suoi genitori, però, li ha portati sempre dentro di sé. «Fin dall’inizio ho cercato di diventare una donnina e un’attrice per bene. La parola “composta” era la mia ossessione. E, invece, a teatro sono stata una piccola rivoluzione proprio grazie a mia: il mio muovere le braccia, il mio essere estrema, scomposta – poi mi avrebbero definito ...