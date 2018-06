PIACENZA | INCIDENTE SUL LAVORO | OPERAIO MORTO SCHIACCIATO Ultime notizie | mistero sulla

PIACENZA - incidente mortale sul lavoro/ Operaio 31enne rimasto schiacciato in un capannone in costruzione : Piacenza, incidente mortale sul lavoro, Operaio 31enne rimasto schiacciato in un capannone in costruzione. L'uomo, originario del Bangladesh, era da solo al momento dell'accaduto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:34:00 GMT)