Piacenza | incidente sul lavoro | operaio 31enne muore schiacciato nel cantiere di un

(Di sabato 9 giugno 2018) Si trovava in cima a una piattaforma mobile undi 31 anni, originario del Bangladesh e residente a Torino, quando è rimastoe ha perso la vita. L’è avvenuto in tarda mattinata a, neldi un capannone in costruzione. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno cercato invano di rianimarlo. Sul posto anche la polizia e gli ispettori del, che stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L'articolosulneldi un capannone proviene da Il Fatto Quotidiano.