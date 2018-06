Perù | federazione gestirà il torneo professionistico

calcioweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Lacalcistica peruviana (FPF) organizzerà direttamente ildal prossimo anno, sostituendosi alla Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), come annunciato a Lima dal presidente della, Edwin Oviedo che ha svelato la creazione di un’entità speciale dipendente dalla FPF per organizzare il, il cui responsabile sarà Felipe Cantuarias, ex presidente del club Sporting Cristal. L’annuncio concretizza una promessa di Oviedo, che tre anni fa, prendendo in mano le redini della, aveva annunciato la gestione diretta dellocale per migliorare la qualità all’interno del cosiddetto Piano Centenario, che mira a consolidare la competitività internazionale del calcio “Inca” con l’anno 2022 come punto di svolta. “La nuova Liga de Fútbol Profesional guiderà il cambiamento con una ...