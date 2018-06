Permesso di soggiorno scaduto Cecilia Rodriguez portata in questura

Cecilia Rodriguez in questura : ha il Permesso di soggiorno scaduto : A lanciare l’indiscrezione era stato Alfonso Signorini nel corso di una diretta web da Capri del suo ‘Casa Signorini’: Cecilia Rodriguez, modella...

Cecilia Rodriguez - il Permesso di soggiorno è scaduto : immigrata irregolare - la vacanza a Capri finisce in commissariato : La sorella di Belen, che si trova da alcuni giorni sull'isola azzurra per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, stamane ha ricevuto in albergo la ...

Permesso di soggiorno scaduto - Cecilia Rodriguez in commissariato a Capri : Il Permesso di soggiorno è scaduto, e così la showgirl argentina Cecilia Rodriguez viene convocata in commissariato. La sorella di Belen, che si trova da alcuni giorni sull'isola azzurra per ...

Lecco - ferisce 4 carabinieri e sanitari del 118 : fermato un uomo privo di Permesso di soggiorno e già espulso due volte : Ha aggredito carabinieri, sanitari del 118, medici del Pronto soccorso. Un marocchino di 20 anni, privo di permesso di soggiorno e già espulso dall’Italia con due decreti del questore di Lecco, è stato fermato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamenti aggravati e ingiurie. L’episodio è accaduto giovedì sera in un negozio di Merate, nel Lecchese. Ismail Attane, 20 anni, si trovava ...

Si presenta in questura per rinnovo Permesso soggiorno - ma viene arrestato perchè ricercato : L'Aquila - Nei giorni scorsi, si è present presso l’Ufficio Immigrazione della questura dell'Aquila un cittadino di nazionalità pakistana, per formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, che gli era stato rilasciato dalla questura di Caltanissetta nel 2015. Lo straniero, dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno, ha trascorso dei lunghi periodi all’estero ed è rientrato in Italia per richiedere ...

False nozze per il Permesso di soggiorno : ANSA, - IMPERIA, 26 APR - Scoperto dalla Polizia di stato di Imperia, un finto matrimonio contratto a Sanremo tra un'italiana, ufficialmente sposata a Nizza, e un cittadino tunisino irregolare sul ...

TRENTINO - 18MILA EURO PER PARTO PREMATURO/ Turisti russi valutano Permesso di soggiorno “per noi cifra enorme” : TRENTINO, 18MILA EURO per un PARTO PREMATURO: coppia di Turisti russi valuta la richiesta di un permesso di soggiorno che non arriverà prima di maggio e si appella allo Stato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Trentino - 18mila euro per partorire / Ora la coppia di turisti russi chiederà Permesso di soggiorno : Trentino, 18mila euro per partorire: ora la coppia di turisti russi chiederà il permesso di soggiorno. Il bimbo è nato prematuro mentre questi erano in vacanza nell'Alto Adige in Italia.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Trentino - 18mila euro per un parto. Coppia di turisti russi valuta di chiedere Permesso di soggiorno : TRENTO - Un conto in spese sanitarie da 18mila euro. E' quello maturato ad oggi a carico di una Coppia di turisti russi da parte della sanità trentina per i costi del parto del suo bambino, nato ...