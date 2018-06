Perché i mercati sono attendisti sull' Italia

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco Perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

Mercati - Perché l’Italia non rischia una crisi del debito : Dal 2013, il Tesoro ha lentamente rifinanziato il debito spuntando tassi sempre più bassi, riducendo i costi per onorare il debito. Essendosi assicurato tassi a lungo termine bassi, il pagamento degli interessi annuali equivale solamente al 3,6% del Pil, il valore più contenuto da decenni...

Debito pubblico - storia e dinamiche. Perché il contratto di governo preoccupa i mercati : di Riccardo Pizzorno La nascita del nuovo governo e il “contratto” che ne costituisce il programma, stanno preoccupando non poco i mercati e gli Stati (europei e non solo) che temono l’applicazione di alcune misure di spesa in esso contenute. Il molok che opprime i conti pubblici ha raggiunto i 2mila 324 miliardi di euro ed è pari al 131% del Pil. Numeri che in assoluto e percentuale certificano gli eventi e le politiche economiche della nostra ...

Spread - Perché l’Italia paga le incertezze politiche sui mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

Perché il flirt dell'Italia con l'uscita dall'euro resta inquietante per i mercati : Roma. Rifiutando di accogliere la proposta dell'euro-critico Paolo Savona come ministro dell'Economia il presidente della Repubblica ha fermato la nascita di un governo populista Lega-M5s e, nel suo discorso domenica sera, Sergio Mattarella ha confermato pubblicamente che il piano di quella ...

Perché il flirt dell’Italia con l’uscita dall’euro resta inquietante per i mercati : Roma. Rifiutando di accogliere la proposta dell’euro-critico Paolo Savona come ministro dell’Economia il presidente della Repubblica ha fermato la nascita di un governo populista Lega-M5s e, nel suo discorso domenica sera, Sergio Mattarella ha confermato pubblicamente che il piano di quella coalizio

Spread - Perché l’Italia paga le incertezze politiche sui mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

La questione Savona sui mercati Perché lo spread ha la febbre Quei toni euroscettici di Lega e 5S... : E’ possibile che il nome di un singolo ministro, per quanto “pesante” come quello del titolare dell’Economia e finanze, preoccupi i mercati al punto di deprimere molto le quotazioni di titoli di stato e banche di un Paese? Segui su affaritaliani.it

BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco Perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli Perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Perché nei supermercati frutta e verdura sono bene in vista all'ingresso? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Perde quota l'ipotesi staffetta Trattative fino a domenica Mercati preoccupati. Ecco Perché : Perde quota l'ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende in ambienti pentastellati, sarebbe "improbabile" questa soluzione circolata gia' ieri nei corridoi di Palazzo ma non confermata Segui su affaritaliani.it

Il 3 è un numero magico anche sui mercati : ecco perchè : I tassi in salita hanno comunque pesato sul mondo obbligazionario tradizionale e sugli Emergenti in particolare, dove una rinnovata forza del Dollaro contribuisce ad acuire le tensioni di un ...

[L'analisi Ai mercati finanziari piace l'idea di un voto immediato. Ecco Perché : Senza un accordo dell'ultima ora tra Lega e M5s gli italiani saranno nuovamente chiamati alle urne. L'unica incognita è la tempistica: subito , in estate, come chiede Luigi Di Maio oppure all'inizio ...