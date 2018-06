Perché alcune persone sono resistenti all’hiv? : (immagine: Nih) Gli antiretrovirali hanno cambiato la storia dell’hiv: prima del loro avvento la stragrande maggioranza delle persone infette era destinata inesorabilmente a sviluppare l’Aids, la forma conclamata della malattia, e poi a morire per le sue complicanze. Per una ristretta categoria di pazienti però l’aids non arriva mai: sono i cosiddetti elite controller, persone che per una qualche imprevedibile caratteristica (verosimilmente ...

Playoff NBA – La delusione di James Harden : “ecco Perché abbiamo perso. Arbitri? Su alcune decisioni dico che…” : James Harden ha commentato a caldo la sconfitta di gara-7 contro gli Warriors spiegando cosa sia andato storto nel gioco dei Rockets Ieri notte i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets in una delicatissima gara-7 al Toyota Center di Houston, staccando il pass per le Finals NBA. Grande delusione fra le fila della franchigia texana che ha vissuto una serata da incubo dall’arco (7/44) e si è vista chiamare qualche fallo di dubbia ...

Perché consideriamo alcune parole tabù? : Ogni giorno sappiamo di pronunciare moltissime parole, ma forse non mettiamo a fuoco quante ne evitiamo sistematicamente. I termini che in qualche modo schiviamo diventano tabù, o meglio tabu, una parola indonesiana (senza accento) che significa sia proibito sia sacro. Un esempio? Il nome di Voldemort nei libri e nei film di Harry Potter. I personaggi non lo pronunciano per timore e preferiscono delle perifrasi, dei giri di parole in alcuni ...