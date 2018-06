' Per l' America' s Cup mi serve un altro visionario con i piedi per terra'

Rarissima aragosta arancione in un suPermercato americano : solo una ogni 30 milioni : Un’aragosta di un supermercato del Massachusetts (USA) è riuscita ad evitare di essere trasformata nella cena di qualcuno. In che modo? Grazie alla sua particolare colorazione che la rende Rarissima: se ne trova una su 30 milioni di esemplari. La Rarissima aragosta di colore arancione fluorescente è stata notata facilmente dagli addetti del supermercato in mezzo agli altri crostacei di una spedizione proveniente dalla Nuova Scozia. Si ritiene ...

E' americano il supercomputer più veloce al mondo: battuta la Cina

Patrizia Mirigliani/ Dallo scandalo Weinstein a #MeToo : "Niente bikini Per Miss America? Scelta sbagliata" : La questioni bikini al concorso di Miss America ha "infuriare" l'organizzarice di Miss Italia che non pensa sia questa la cosa giusta da fare per evitare scandali e violenze(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Bayern Monaco - partnership con Perform incentrata sull’America Latina : Il club bavarese ha stretto una partnership con il gruppo Perform per veicolare i propri contenuti anche in America Latina, dove il Bayern ha una buona fan base. L'articolo Bayern Monaco, partnership con Perform incentrata sull’America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Jeffrey Brooks : un nuovo americano Per l’Italia. Fisicità e atletismo Per accrescere il livello : C’è una bella novità nei convocati di Meo Sacchetti per le sfide dell’Italia contro Croazia ed Olanda, valevoli per le Qualificazioni al Mondiale 2019. Il tecnico azzurro ha deciso di convocare per la prima volta in Nazionale la guardia di origine americana Jeffrey Brooks. Un giocatore che ha militato per lungo tempo nel campionato italiano, vestendo le maglie di Jesi, Cantù, Caserta e Sassari, squadra con la quale ha anche vinto lo ...

The Americans Per la prima volta in chiaro su Rai4 dal 7 giugno : trama e programmazione della serie : Per la prima volta sbarca in chiaro, su Rai4, The Americans, la serie rivelazioni degli ultimi anni tra drama, spionaggio e alta tensione. Sarà proprio la quarta rete Rai ad ospitare i primi episodi della serie tv e per ricordarlo ai fan, sui social, c'è una foto della coppia protagonista, Philip ed Elizabeth Jennings, pronti a rivelare i dettagli della loro perfetta avita americana peccato che in realtà si tratti di due agenti russi del KGB ...

Auto – Record di vendite nel mese di maggio Per SUBARU of America : maggio da Record per SUBARU of America: le vendite mensili sono aumentate del 7,2% rispetto a maggio 2017 L’anno fiscale 2017-18 si è appena concluso con dati strabilianti per il mercato SUBARU negli States e il trend positivo non da cenni di cedimento. Anzi! maggio appena concluso ha fatto registrare, infatti, 60.146 unità vendute. Si tratta del miglior maggio di sempre, con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso mese dell’anno ...

Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco Perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

Perché Miss America ha detto no alla sfilata in bikini : Miss America dice no alle sfilate in bikini. Da oggi ad essere valutata non sarà solamente la bellezza delle concorrenti, ma anche il loro talento. Si tratta di una svolta epocale in un concorso di bellezza considerato fra i più famosi al mondo. Durante la competizione dunque le ragazze non indosseranno mai il costume, ma saranno sempre vestite. “Ogni candidata interagirà dal vivo con i giudici – hanno spiegato gli organizzatori di ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 6 giugno : cronaca - Miss America e l'evento Per Pino Daniele : La Vita in diretta torna su Rai1 con una nuova puntata ricca di ospiti e di interviste ma anche di temi importanti che vanno dalla cronaca allo spettacolo, cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Scambi al rialzo Per Anglo American : Avanza Anglo American , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata ...

Tennis - Roland Garros jr - Cocciaretto avanti suPera l'americana Ma : Magari non avrà delle punte di rendimento straordinarie, ma Elisabetta Cocciaretto si sta dimostrando una garanzia. La 17enne marchigiana supera anche il secondo turno del Roland Garros under 18, ...

Bob Kennedy - 6 giugno 1968 quando l America assassinò la sPeranza : Un'America scossa da trasformazioni sociali, lotte razziali, e molta violenza politica. Bobby morì nella città deli angeli. Aveva parlato ai suoi sostenitori nella sala da ballo dell'Ambassador Hotel ...