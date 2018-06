Pensioni più basse dal 2019

Pensioni d'oro - il piano del governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...

Inps : in Italia più di 400mila Pensioni pagate da oltre 38 anni - : Secondo l'Istituto di previdenza sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e ancora in vigore. Migliaia di Italiani vivono da pensionati il doppio del tempo rispetto a quello passato a lavoro, ...

Pensioni - ce ne sono 406 mila pagate da più di 38 anni|Quota 100 - che cos’è? : Il Documento di economia e finanza è il primo banco di prova del nuovo governo. LInps: 406 mila Pensioni pagate da più di 38 anni

Inps : oltre 400mila le Pensioni pagate da più di 38 anni : Sono stati liquidati prima del 1980 quando era necessaria una minore anzianità contributiva, con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. 1,7 milioni invece gli assegni che superano ...

Oltre 400 mila Pensioni sono pagate da più di 38 anni : sono 406.942 le pensioni liquidate prima del 1980 e che sono quindi pagate da Oltre 38 anni con un vantaggio significativo rispetto ai contributi versati. Il dato riferito all'inizio del 2018 arriva ...

Italia secondo Paese più vecchio del mondo : la spesa Pensionistica tornerà a crescere : La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma le prospettive demografiche Italiane lasciano presagire un peso crescente della popolazione anziana sui conti pubblici. Italia, un Paese...

Boeri : più spesa Pensioni - rischio conti : 18.29 Il presidente dell'Inps, Boeri,torna a mettere in guardia dalle proposte di aumento della spesa delle pensioni. "Se continuiamo a spendere ancora di più nelle pensioni e non pensiamo alle emergenze sociali", dalla povertà a chi perde il lavoro,"mettiamo a repentaglio i nostri conti pubblici e rischiamo di gonfiare ulteriormente il nostro debito pubblico",ha detto al Festival dell'Economia, a Trento. "Le proposte costano più di quanto si ...

L'ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : La ricerca dell'osservatorio di Cottarelli evidenzia che l'Italia spende molto per le pensioni anche al netto dei costi dei sussidi assistenziali

L’ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’Unione europea aveva già provveduto a bacchettarci, qualche settimana fa, dopo la pubblicazione del Rapporto pensionistico 2018 della Commissione europea. In sostanza, la spesa pensionistica del nostro Paese è eccessivamente elevata e, al tempo stesso, “la protezione contro la povertà è inadeguata”, spiegava lo studio. La linea dettata dalla Commissione Ue è quella di ...