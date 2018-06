Pedopornografia | rinviato a giudizio monsignor Capella

blogo

(Di sabato 9 giugno 2018)Carlo Alberto, ex funzionario della nunziatura di Washington è statoper. L’ex funzionario della nunziatura di Washington è stato arrestato lo scorso 7 aprile dopo la scoperta di una grande quantità di materiale pedopornografico in suo possesso. Il funzionario ecclesiastico sarà in aula per la prima udienza il prossimo venerdì 22 giugno alle ore 15. Lo comunica la Sala stampa vaticana, che sottolinea come lo scorso 30 maggio, il promotore di giustizia ha ritenuto sufficienti le prove acquisite, chiedendo così che il giudice istruttore disponesse il rinvio a.II giudice istruttore - prosegue la nota - , ha dichiarato chiusa l’istruzione formale eil, ritenuta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria vaticana, perché nonostante il reato sia avvenuto all’estero, è stato commesso da un pubblico ...