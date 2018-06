Pd via dalla sede del Nazareno | troppo costosa

RAI 1 * LINEABLU : Un viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...

Fazio e Littizzetto via dalla Rai? Che tempo che fa - ore contate Effetto governo Lega-M5S sulla tv : Il governo Lega-M5S sta per esercitare fisiologicamente la sua influenza nelle prossime nomine Rai e nella conseguente modifica dei palinsesti radiotelevisivi del servizio pubblico... Segui su affaritaliani.it

Laterina Pergine Valdarno - elezioni rinviate al 29 luglio. L'ufficialità dalla Prefettura : Comune di Laterina Pergine Valdarno: rinviate al 29 luglio 2018 le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale a seguito del decesso di un candidato alla carica di primo ...

AMBIENTE - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola (Ultime notizie) : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: l'esterno spagnolo piace molto all'Atletico Madrid, che pare intenzionato a pagare la clausola rescissoria(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

The Americans - dalla Russia senza amore : al via la sesta e ultima stagione : THE Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno, in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall’ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l’accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un’epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La storia dei coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie ...

Scomparso anziano - avviate le ricerche. Malato di Alzheimer si è allontanato dalla frazione Gallina : REGGIO CALABRIA - Non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri a Reggio Calabria di un anziano D.E.S., affetto dal morbo di Alzheimer Scomparso nel territorio della frazione Gallina. A seguito ...

TV - RAI5 : “Fuori binario” esplora l’anima dei luoghi attraversati dalla Circumvesuviana : La gente che vive alle pendici del Vesuvio ha una natura in perenne fermento. Il nuovo episodio della serie “Fuori binario”, in onda domenica 3 giugno alle 21.15 su RAI5, esplora l’anima di questi luoghi sospesi tra il vulcano e il mare e della popolazione che li abita, attraversando il territorio a bordo dei treni della ferrovia Circumvesuviana. Osservando da vicino i canottieri di Castellammare, trionfatori ai mondiali in Corea, lasciandosi ...

Spazio : dalla Groenlandia un’antenna punta al cuore della via Lattea : Un’antenna appena arrivata in Groenlandia dal deserto del Nuovo Messico è puntata sul buco nero che si trova nel cuore della Via Lattea: si tratta del Greenland telescope, l’unico osservatorio submillimetrico in funzione all’interno del Circolo Polare Artico, con il compito di guardare il buco nero al centro della Via Lattea. A segnalarlo è il sito media Inaf dell’Istituto nazionale di astrofisica. Si tratta di uno dei ...

Paura in superstrada : l’auto viene colpita da una bottiglia lanciata dal cavalcavia. Il video dalla dashcam : Ci troviamo a Brisbane, in Australia. Una coppia sta percorrendo, in auto, la Riverside Expressway. A un certo punto, dal ponte che corre sopra la superstrada, un uomo lancia una bottiglia di vetro. La sequenza viene ripresa dalla dashcam posizionata sulla vettura. L’accaduto è stato denunciato e la polizia australiana ha aperto un’indagine per trovare il colpevole. L'articolo Paura in superstrada: l’auto viene colpita da una ...