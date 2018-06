Pd | Boccia | sinistra torni tra ultimi | serve congresso

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Il Partito Democratico vive una crisi che è sotto gli occhi di tutti. Inutile nasconderlo. Questa campagna elettorale appena terminata ci conferma una grande voglia di ripartire con una grande unità ma non scontata e dopo un confronto serio e necessario. I dirigenti che sono andati per strada a fare campagna elettorale, oltre a Martina, sono pochissimi. Questo deve farci riflettere”. Lo ha detto Francescodel Pd a margine del convegno in corso all’Universita’ di Bari sulla ‘Web Taxation’. “Io ho invitato molte persone, a partire da Calenda, a venire per strada, anziché vivere su Twitter o nei salotti. C’è il tempo per la tv e c’è il tempo per la strada”, “ladeve tornare a rappresentare i diritti negati, le periferie, le strade e i marciapiedi. Deve ritornare tra gli ...