Patti Smith : 'Io - poetessa del rock ascolto Puccini' : ... scrivere , quando è a New York, fa colazione tutte le mattine al Cafè Ino al Village e riempie il suo taccuino di appunti, , dipingere, fotografare, immaginare un mondo migliore, tenere a bada i ...

Roma – La sacerdotessa del rock Patti Smith è un'icona indiscussa nel mondo della musica, ma il suo legame con il nostro Paese è certamente speciale: l'Università degli Studi di Parma le ha conferito la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne e sempre in terra parmigiana ha tenuto la

Concerti a Roma : da Fantastic Negrito - nuova black star - alla grande Patti Smith : LUNEDI' 4 GIUGNO Musica/Sleepwalker's Station a Yellow Bar Una band dalla formazione variabile, nata in Germania con l'obiettivo di crescere al di là dei confini nazionali e culturali e di ...

Patti SMITH/ "Devotion" : "Perché lo spirito creativo si rivolta contro se stesso?". Il nuovo libro : PATTI SMITH ha pubblicato un nuovo libro, "Devotion", in cui si interroga sui motivi dello scrivere. Come sempre stupisce, proponendo una risposta originale. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:34:00 GMT)PATTI SMITH/ La poetessa laureata ci insegna la riconoscenza per la vitaPATTI SMITH/ "M Train": quell'ardente tristezza che si chiama desiderio

Guida al Roma Summer Fest - da Patti Smith a De Gregori : tutte le star : Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys , band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, ...

Patti Smith - Bruce Springsteen e Michael Stipe/ Video - sul palco insieme per i 40 anni di Because the Night : Bruce Springsteen e Michael Stipe si sono uniti sul palco a New York a Patti Smith per celebrare i 40 anni del brano Because the Night scritto insieme dai due musicisti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:55:00 GMT)