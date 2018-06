ilfattoquotidiano

: Parla Soumahoro, il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra: ‘Uomo ridotto alla miseria? Diritti u… - fattoquotidiano : Parla Soumahoro, il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra: ‘Uomo ridotto alla miseria? Diritti u… - TutteLeNotizie : Parla Soumahoro, il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra: ‘Uomo ridotto… - Cascavel47 : Parla Soumahoro, il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra: ‘Uomo ridotto alla miseria? Diritti u… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Aboubakarè un dirigente italo-ivoriano sindacaleUSB 38 anni, laureato in sociologia, è balzato agli onori delle cronache per il suo commovente e appassionato discorso in memoria dell’amico Soumayla Sacko, il giovane maliano, anch’egli, barbaramente ucciso in Calabria nei giorni scorsi con un colpo di fucile alla testa. Ospite di Diego Bianchi nella trasmissione Propaganda Live, su La7, le parole diieri sera hanno infiammato il web. “Per lae per il sindacato c’è ancora speranza”, è stato il commento quasi unanime degli internauti. Il portavoce dei Lavoratori Agricoli ha esordito citando ilGiuseppe Di Vittorio: “Se lui vivesse ancora, sarebbe con noi per rivendicare uguale lavoro, uguale salario. Come diceva lo stesso Di Vittorio, non si toglie mai il cappello davanti a un padrone”. ...