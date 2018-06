Papà Marco | che ha finito la tesi di sua figlia scomparsa | «Francesca | così ti tengo con

vanityfair

(Di sabato 9 giugno 2018) «Quando sarò guarita questo libro sarà utile ad altri malati oncologici».ripeteva spesso questa frase a suo padre. Dal letto di ospedale in cui era ricoverata e dove le avevano detto che la sua malattia si chiamava Linfoma non Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema immunitario. Non ha mai pensato di non farcela. Dal primo giorno della diagnosi ha continuato a vivere la sua vita di sempre. Tra tanti impegni, gli esami universitari da finire e ladi laurea. Che non ha avuto il tempo di discutere perché la malattia l’ha portata via dopo due anni, troppo presto. E adesso è diventata un libro, “Il cibo ideale” curato e pubblicato da suo padre,Pirozzi. I proventi andranno alla ricerca sull’alimentazione oncologica. LEGGI ANCHELe foto, «Amiamo il nostro corpo, nonostante il cancro» «Ho deciso di farlo il giorno in cui abbiamo ricevuto la ...