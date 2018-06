Papa Francesco | “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici”

Telefono alla Zanzara e insulta Papa Francesco : rischia cinque anni di carcere : rischia fino a cinque anni di carcere per vilipendio a un Capo di Stato l'uomo che l'8 dicembre 2016 attaccò pesantemente papa Francesco nel corso di una trasmissione diffusa in diretta dalla trasmissione "La...

Bilderberg - Borghezio scrive a Papa Francesco : "Precisi su Parolin" : ... con la dichiarata finalità di raccogliere le riflessioni e le vedute di esponenti al massimo livello della finanza, dell'economia e della politica. Il tutto con modalità che ritengo altrettanto ...

Spazio : Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli : Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano gli astronauti dell’Expedition 53, con i familiari: tra i partecipanti anche Paolo Nespoli. Lo scorso 26 ottobre 2017 il Pontefice si era collegato e aveva dialogato con gli astronauti in quel periodo in orbita sulla Stazione Spaziale. L'articolo Spazio: Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara : rischia 5 anni di carcere/ Ora è pentito : “chiedo perdono” : Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara: rischia ora 5 anni di carcere. "Chiedo perdono": pentito il 62enne Donato Ricci, ha scritto a Bergoglio e Ratzinger(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:39:00 GMT)

Papa Francesco a Santa Marta/ La fede non arriva per posta - bisogna far memoria della legge d’amore : Nell'omelia alla messa presso Casa Santa Marta, Papa Francesco oggi ha ricordato tre punti fondamentali per il permanere nella fede: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Il dialogo paziente tra Papa Francesco e i luterani nel cammino ecumenico : Bartolomeo si sofferma su economia ed ecologia, scienza e tecnologia, società e politica: «Non possiamo ignorare l'immensa crisi di solidarietà perché i problemi colpiscono l'esistenza e la dignità ...

Le parole di Liliana Segre parlano anche di Papa Francesco : “Mi opporrò con tutte le energie che mi restano a leggi speciali contro i popoli nomadi”. Le parole della neo senatrice a vita Liliana Segre, nel suo primo discorso a Palazzo Madama, sono di un’attualità impressionante. La politica, soprattutto in Italia, ha ancora molto da imparare da questa “anziana signora”, come lei stessa si è definita, che porta sul braccio il numero infame di Auschwitz. parole, quelle della Segre, che richiamano alla ...

'Il Mediterraneo è diventato una tomba' - Papa Francesco - : Città del Vaticano , 6 giu. , askanews, Una 'tomba' per uomini, donne e bambini. Un 'mare così bello' come il Mediterraneo è diventato questo: il luogo simbolico dell'ecatombe di tante persone che '...

Grande Fratello Vip 3 : Da Francesco Monte a Silvia Provvedi tutti i Papabili concorrenti - : La modella croata, che in passato si era proclamata contraria al mondo dei reality, qualche settimana fa è entrata nella Casa per confrontarsi con il suo ex Luigi Favoloso e successivamente è stata ...

Papa Francesco e il freno alla comunione al coniuge luterano : Sul tema dei matrimoni interconfessionali, il pontefice dà ragione ai vescovi tedeschi tradizionalisti. alla Chiesa luterana: "Camminiamo insieme, ma senza fretta"

Papa Francesco ai giornalisti : l'informazione cambia attenzione a non cadere in logiche di interessi ed ideologie : visualizza articoli simili Close Cronaca Vaccaro confermato segretario lucano Uil A Tito si è concluso il congresso regionale 20 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Abusi sessuali : la lettera di Papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Papa Francesco a Ostia : "Basta prepotenze e omertà" : Papa Francesco oggi pomeriggio si è recato ad Ostia, alle porte di Roma, per celebrare la Santa Messa nella Chiesa di Santa Monica e nel corso dell'omelia, trovandosi nella città in cui la criminalità organizzata ha dominato le prime pagine degli ultimi mesi col clan degli Spada, non ha potuto non fare un accenno a quello che sta accadendo lì.Il Santo Padre ha lanciato un vero appello ai presenti e, più in generale, a tutti i cittadini:Gesù ...

Il grido di Papa Francesco a Ostia : 'Basta omertà e violenze : serve leglità' : Non solo le spiagge del litorale erano piene di bagnanti: in questa domenica torrida anche le strade di Ostia erano piene di gente. Papa Francesco è tornato a Ostia per celebrare il Corpus Domini eha ...