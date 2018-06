Paola Ferrari e Rai | la sciagura improvvisa | 90Â° minuto a rischio soppressione

Paola Ferrari/ Il carcinoma che le stava divorando il viso è solo un brutto ricordo (Che fuori tempo che fa) : Paola Ferrari , la giornalista torna in televisione per tirare le somme di un'altra stagione emozionante. Cosa racconterà nel salotto di Fabio Fazio su Rai Uno? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Paola Ferrari : 'E ora il calcio va in vacanza... colpa di Ventura - una sciagura. Spero cambi mestiere' : Paola Ferrari, il campionato è finito. Ora vacanze 'Ci sono i Mondiali, ma per la prima volta dopo diversi anni non potrò seguirli in diretta da conduttrice o inviata. Mi fa strano'. Già. Le partite ...