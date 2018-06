Panchina Crotone | Stroppa in pole | al Foggia un ex del club calabrese?

Panchina Crotone - mossa a sorpresa : il tecnico in pole : Panchina Crotone – Il Crotone prova a mettere alle spalle la delusione per la retrocessione nel campionato di Serie B, una stagione sofferta per il club calabrese che si è conclusa nel peggior modo possibile. Ma adesso è il momento di iniziare un nuovo progetto dopo l’addio con Walter Zenga, mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si sta riflettendo su Giovanni Stroppa del Foggia, è lui il ...

Calciomercato Crotone - Panchina tra Stroppa e Lucarelli : Crotone - In casa Crotone si vuole risalire subito: c'è voglia di prendersi una rivincita e tornare in Serie A. La prima mossa da fare è scegliere l'allenatore, col quale si valuterà il parco ...

Crotone - Walter Zenga lascia la Panchina : il saluto del tecnico : Crotone, Walter Zenga lascia la panchina al termine di una stagione culminata con la retrocessione in Serie B Walter Zenga lascia Crotone. Il tecnico non è riuscito a raggiungere la salvezza col club calabrese e quest’oggi, attraverso un post Instagram, ha voluto salutare l’ambiente che lo ha accolto a braccia aperte diversi mesi fa. “Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i ...

Panchina Crotone - che sorpresa : Zenga annuncia l’addio : Panchina Crotone – La retrocessione nel campionato di Serie B è stato un duro colpo per il Crotone, l’intenzione iniziale sembrava quella di continuare il percorso con Walter Zenga in Panchina, invece l’allenatore attraverso un messaggio su Instagram ha annunciato l’addio: “Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male. Tanto male. Crotone e i ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Crotone - le ultime su Zenga in vista della prossima stagione : Panchina Crotone – Delusione per il Crotone che non è riuscito a mantenere la categoria nel campionato di Serie A, fatali le ultime giornate con il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio e la sconfitta contro il Napoli, due partite comunque proibitive, sulla stagione sono pesate però le dimissioni da parte del tecnico Davide Nicola, il sostituto Walter Zenga ha comunque disputato una buona stagione. Adesso il club calabrese sta ...

Udinese – Crotone 1-2 - Oddo lascia la Panchina? Faraoni prodezza : La gara di Udine rappresentava per le due società un evento importante, infatti l'Udinese, se avesse vinto, avrebbe ricevuto la sua rinascita e il Crotone si troverebbe con un piede in Serie B, ma la storia non si racconta con i "se" e con i "ma" e la gara ha avuto tutt'altro esito. A vincerla è stato il Crotone, che riesce ad uscire dalla zona retrocessione e riaprire la sua corsa salvezza. Il primo gol è di Lasagna, un gol nei primi minuti ...

Crotone-Juventus - nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in Panchina e abbandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...