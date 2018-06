Pallanuoto | la finale di Champions live | Pro Recco-Olympiacos in streaming

Pallanuoto : Recco in finale di Coppa Len : GENOVA, 8 GIU - La Pro Recco ha sconfitto 9-8 lo Jug Dubrovnik nella seconda semifinale della Coppa Len, manifestazione in corso alla piscina della Sciorba a Genova. Il sortilegio si è interrotto dopo ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug - sfida all’Olympiacos per la Coppa : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine Campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in semifinale - AN Brescia battuta ai rigori al termine di una partita stupenda : Onore ai vinti, ancora una volta, ma la Pro Recco non sbaglia mai. I neo campioni d’Italia volano in semifinale alle Final Eight di Champions League 2018 in quel di Genova battendo nel derby del Bel Paese i grandi rivali dell’AN Brescia: partita davvero entusiasmante quella odierna, nella quale i lombardi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma sono stati sconfitti ai rigori (8-8 dopo i tempi regolamentari). Per i liguri ...

Pro Recco-Jug Dubrovnik - Semifinale Champions League Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Al termine dei quarti di finale odierni, sono state definite le semifinali della Champions League di Pallanuoto: i croati dello Jug Dubrovnik hanno superato i magiari dello Szolnoki per 9-8, mentre la Pro Recco ha superato in un tiratissimo derby italiano il Brescia per 12-10 dopo i tiri di rigore (8-8 al termine dei tempi regolamentari. Domani, venerdì 8 giugno, alle ore 20.30, Pro Recco e Jug Dubrovnik si sfideranno nella Semifinale del ...

DIRETTA / Jug Szolnoki (risultato finale 9-8) streaming video e tv : finita! (Champions league Pallanuoto) : DIRETTA Jug Szolnoki: info tv e streaming video del terzo quarto di finale della Champions league. In piscina a Genoa i finalisti della precedente edizione della competizione. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:02:00 GMT)

DIRETTA/ Olympiacos Spandau (risultato finale 6-5) streaming video e tv : finita! (Champions League Pallanuoto) : DIRETTA Olympiacos Spandau: info streaming video e tv, risultato live del primo quarto di finale della Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile, a Genova.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:55:00 GMT)

La fase finale della Champions di Pallanuoto solo su Sky Sport (7 - 9 Giugno 2018) : A seguito dell’accordo tra Sky Italia e Pro Recco nuoto e Pallanuoto SSD, dal 7 al 9 Giugno 2018, solo su Sky Sport 2 sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla fase finale della Final8 di LEN Champions League maschile. Sarà la Sciorba, storica piscina di Genova, a ospitare la prima&...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale scudetto sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

Pallanuoto - Final Six 2018 : sarà Reale Mutua Torino 81-Bogliasco Bene la finale playout : Giornata importante in quel di Siracusa, dove sono in scena le Final Six del campionato maschile di A1. Fondamentale non solo la lotta scudetto, ma anche quella per la salvezza. Sono riuscite a ottenere il pass per rimanere nella massima serie la Pallanuoto Trieste e la SS Lazio, vincitrici delle proprie semiFinali play-out. Match tesissimo quello tra i friulani ed il Bogliasco: risultato conclusivo di 9-8 con un Gogov super a far la voce ...

Pallanuoto - la fase finale della Final8 di LEN Champions League è solo su Sky : E proprio Pro Recco e Brescia saranno protagoniste di un quarto di finale tutto italiano in programma il 7 giugno alle ore 20.30, live su Sky Sport 2. Sky trasmetterà in diretta sei partite: giovedì ...

La fase finale della Champions di Pallanuoto solo su Sky Sport (7 - 9 Giugno 2018) : A seguito dell’accordo tra Sky Italia e Pro Recco nuoto e Pallanuoto SSD, dal 7 al 9 Giugno 2018, solo su Sky Sport 2 sarà possibile assistere in diretta esclusiva alla fase finale della Final8 di LEN Champions League maschile. Sarà la Sciorba, storica piscina di Genova, a ospitare la prima </strong...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...