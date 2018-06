Pallanuoto | Champions League 2018 | Olympiacos in trionfo Beffa per la Pro Recco

Diretta/ Pro Recco Olympiacos (risultato live 6-7) streaming video e tv : 4^quarto! Pallanuoto Champions League : Diretta Pro Recco Olympiacos streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Pallanuoto, a Genova la grande finale di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:24:00 GMT)

DIRETTA / Barceloneta Jug (risultato finale 14-8) streaming video e tv : Barça 3° (Pallanuoto Champions League) : DIRETTA Barceloneta Jug streaming video e tv, orario e risultato live della partita di pallanuoto, finale terzo posto di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:06:00 GMT)

DIRETTA/ Pro Recco Olympiacos (risultato live 0-0) streaming video e tv : si gioca! Pallanuoto Champions League : DIRETTA Pro Recco Olympiacos streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Pallanuoto, a Genova la grande finale di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Pallanuoto - la finale di Champions live : Pro Recco-Olympiacos in streaming : La Pro Recco per la storia. Allo storico impianto Sciorba di Genova, i campioni d'Italia vanno a caccia della Champions League di Pallanuoto nella finale contro l'Olympiacos . Dopo aver battuto ai ...

DIRETTA / Barceloneta Jug (risultato live 0-0) streaming video e tv : si gioca! (Pallanuoto Champions League) : DIRETTA Barceloneta Jug streaming video e tv, orario e risultato live della partita di pallanuoto, finale terzo posto di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Diretta / Barceloneta Jug streaming video e tv : albo d'oro e orario (Pallanuoto Champions League) : Diretta Barceloneta Jug streaming video e tv, orario e risultato live della partita di pallanuoto, finale terzo posto di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:52:00 GMT)

Pro Recco Olympiacos/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Pallanuoto Champions League) : diretta Pro Recco Olympiacos Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di pallanuoto, a Genova la grande finale di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Barceloneta Jug/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Pallanuoto Champions League) : diretta Barceloneta Jug Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di pallanuoto, finale terzo posto di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Pro Recco-Olympiacos - Finalissima Champions League Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Al termine delle semifinali odierne, è stata definita la Finalissima della Champions League di Pallanuoto: i greci dell’Olympiacos hanno superato gli spagnoli del Barceloneta per 6-4, mentre la Pro Recco ha superato in un tiratissimo confronto i croati dello Jug Dubrovnik per 9-8. Domani, sabato 9 giugno, alle ore 20.30, Pro Recco e Olympiacos si sfideranno nella Finalissima del maggior torneo continentale per club: la sfida verrà ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug - sfida all’Olympiacos per la Coppa : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine Campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

Diretta / Pro Recco Jug (risultato live 6-5) streaming video e tv : 4' quarto (Champions League Pallanuoto) : Diretta Pro Recco Jug Dubrovnik: info streaming video e tv della seconda semifinale a Genova per la Chanmpions League di pallanuoto. I croati cercano la terza finale di fila.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:16:00 GMT)

DIRETTA / Pro Recco Jug (risultato live 4-3) streaming video e tv : 3' quarto (Champions League Pallanuoto) : DIRETTA Pro Recco Jug Dubrovnik: info streaming video e tv della seconda semifinale a Genova per la Chanmpions League di pallanuoto. I croati cercano la terza finale di fila.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:56:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : Brescia-Szolnoki 7-8. I lombardi giocheranno per il settimo posto : Brescia lotta ma cede ancora in volata: la Champions League di Pallanuoto maschile sembra stregata per i lombardi, che cedono 7-8 anche ai magiari dello Szolnoki nella semifinale per il quinto posto e domani saranno costretti a giocare per il settimo posto contro i tedeschi dello Spandau, sconfitti oggi 6-10 dai magiari dell’Eger. Ci sarà dunque un derby ungherese per il quinto posto. Grande equilibrio durante tutto il confronto, con tre ...