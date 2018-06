Pallamano | Adriatic Cup | è GRANDE ITALIA! Sconfitta l’Ucraina nella seconda giornata

oasport

E' unaItalia quella che si è vista ieri sera a Chieti, nell'ambito dell'Cup dimaschile. I ragazzi allenati da Riccardo Trillini, infatti, hanno sconfittol'Ucraina di Olexandr Tilte, per il punteggio di 28-23. Una gara pregevole quella degli azzurri, capaci di conquistare il +4 al quarto d'ora sul 10-6, grazie all'ottima prova fornita dal pivot Andrea Parisini, autore di 9 reti. Gli ospiti hanno poi riconquistato la parità ad inizio secondo tempo, ma ancora una volta sono state le parate di Vito Fovio a fare la differenza, fino all'allungo decisivo, che ha concluso la contesa sul 28-23. Nell'altra sfida, successo prezioso per la Lettonia, che ha piegato 28-23 la Turchia, e proverà quest'oggi a conquistare il Trofeo, proprio contro la Selezione del Bel Paese.